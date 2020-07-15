Квартира, расположенная в центре Рима, была полностью модифицирована. Изменения касаются планирования и стиля интерьера. Первым критерием, которым руководствовались дизайнеры при реновации, было получение большего количества света – для этого пришлось снести коридор внутри. Больше фото квартиры смотрите в материале.

На месте коридора поставили три пары стеклянных дверей в стене, которая отделяет гостиную от большой террасы, сообщает Archdaily.

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В планировке квартиры предусмотрены кухня, столовая, гостиная, спальни, ванные комнаты и небольшой офис. Интерьер выполнен в минималистическом стиле и пастельных тонах, также дизайнеры решили добавить зелени.



Зелень – должна сделать интерьер живее / Фото Archdaily

Под кухонным островком выложен ковер из старых плиток (их вытащили из старой квартиры и отреставрировали), чтобы создать своеобразную имитацию деревянного пола. В спальне стены и потолок обрамлены железом и стеклянной конструкцией.



Потолки в некоторых комнатах заслуживают отдельного внимания / Фото Archdaily

На большой террасе есть кухня под открытым небом, обеденная и жилая площадь. Теплые цвета и черные детали – это завершение всего проекта.

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