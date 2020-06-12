Вопрос перепланировки квартир в панельных домах стоит особенно остро из-за обилия именно таких зданий в украинских городах. Классическое планирование в панельных домах часто бывает неудобным. Как правильно сделать перепланировку и с чего стоит начать работу – читайте в нашем материале.

Сначала стоит отказаться от лишних вещей. Однако возникает вопрос как определить, что однозначно лишним, а необходимым? Этот вопрос действительно разноплановое, сообщает Дизайн 24.

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Советы по перепланировке однокомнатной квартиры в панельном доме

Лишние вещи

Квартиры в панельных домах имеют небольшую площадь, поэтому каждый лишний предмет забирает и без того малое пространство. Чтобы облегчить этот процесс, эксперты рекомендуют составить подробный список того, какие вещи вам действительно нужны, а от каких можно избавиться.



Большинство наших вещей нам просто не нужны / Фото Unsplash

Как правильно такой список состоит из нескольких пунктов. Оптимальный перечень необходимых вещей для молодой семьи:

детская кроватка;

спальное место родителей;

кухонная утварь и мебель;

холодильник;

шкаф;

стиральная машинка;

при желанье – компьютер, телевизор, комод или туалетный столик, спортивный тренажер или еще одна другая вещь.

Выбор стиля

Основой любого интерьера является выбор соответствующего стиля. К сожалению, для квартир, расположенных в панельных домах, подходят далеко не все стили. Точно использовать не стоит классический, ведь он предназначен для просторных помещений.



Популярным сегодня является стиль лофт / Фото Unsplash

Для небольшой квартиры дизайнеры советуют обратить внимание на кантри, некоторые этнические стили, модерн, минимализм или лофт. Эти стили помогают раскрыть каждую деталь небольшого помещения.



Классический стиль будет выглядеть нелепо в маленькой квартире / Фото Unsplash

Например, кантри известный своими светлыми оттенками в интеьере, которые визуально сделают вашу квартиру больше. Минимализм, в свою очередь, входит в категорию современных дизайнерских стилей. Для него характерны минимальный набор мебели с максимальной функциональностью.

Изменение планировки

После того как вы определились со стилем и необходимыми предметами, пора делать собственно перепланировку.



Использование балкона поможет расширить вашу гостиную / Фото Unsplash

Квартиры в панельных домах часто оснащены балконами, которые дизайнеры советуют превращать в лоджии. Таким образом вы увеличите пространство самой квартиры. Сегодня существует множество вариантов обустройства квартиры с лоджией.

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Кухни в современных панельных домах обладают достаточным количеством квадратных метров для того, чтобы была возможность обустроить здесь другую комнату. Например детскую или спальню для родителей, а саму кухню перенести в каморку и совместить с остальной квартирой.

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