Пиццерия 70-х годов в Монреале – сочный дизайн и необычные фактуры: фото

Ее цвета, смелое использование фактур и использование старинных предметов призваны напомнить о "духе итальянских семейных ресторанов".

Тонкие ленты из дерева подчеркивают зеленые потолка и белые сосновые панели на стене в этом заведении.

Пиццерия Веста, расположена в микрорайоне Виллер Монреаля, пишет издание Deezen.

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По-своему современный дизайн Vesta вызывает дух итальянских семейных ресторанов, распространенных в Северной Америке в течение 1970-х,

- поделился дизайнер.

Вагонка из белой сосны покрывает половину стен, а другая часть окрашена темно-зеленым цветом, который переходит на весь потолок ресторана. Стройные дубовые полосы, выложенные на поверхности, образуют линейный, геометрический рисунок.



Обычная белая вагонка может выглядеть эстетично / фото: Deezen

В центре ресторана расположен брусок в форме "Г" в бежевом покрытии из стали и белого дуба. Дубовый шкаф, обработанный черными стальными рамками и стеклом, образует освещенную витрину для выбора вина в обшитой стене за барной стойкой.



Банки томатной пасты добавляют атмосферы / фото: Deezen

Красные кожаные табуреты у прилавка созвучны банкетному сидению возле стены. Старинные обеденные стулья из древесины обеспечивают дополнительное место для сиденья вокруг столов, изготовленных из большой мраморной плитки Carrara, а на их краях дубовая кайма.



Дизайнеры уверены, что не только вкусная еда может привлекать посетителя / фото: Deezen

Открытая кухня позволяет посетителям видеть, как готовят пищу. Графические желтые коробки для пиццы размещены вдоль шестиметровой белой стойки, простирающейся над кухонным столом, который был сконструирован для размещения большого количества заказов на вынос.

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