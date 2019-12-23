Окрашивание стен: стильные комбинации из двух цветов для спальни – фото
Даже, если вы уже определились с дизайном будущей спальни, выбрать цвета все равно дело не из легких. Сегодня очень популярными являются комбинации из двух оттенков. Как не ошибиться в сочетании и какие именно цвета выбрать – читайте в нашем материале.
Почему именно два цвета? Дело в том, что комбинации десятков ярких оттенков будут отвлекать, утомлять глаз и просто не принесут желаемого эффекта.
Больше о дизайне спальни: Спальня в стиле модерн: особенности и характерные цвета
Как правильно сочетать цвета в спальне?
- соответствовать выбранному стилю комнаты (классический интерьер трудно представить в оранжевых или черных оттенках);
- гармония с размерами и формой спальни (некоторые цвета визуально сужают пространство помещения);
- комфорт для жителей (если владельцам не нравятся оттенки синего, но так посоветовал дизайнер, то использовать его не надо).
Стильные сочетания цветов для спальни
Бирюзовый и зеленый
Такие цвета выглядят очень свежо / фото: Room
Серый и золотой
Лучше всего подходят для классического дизайна / фото: Maistor plus
Голубой и белый
Синий признан цветом 2020 года / фото: Room
Похожее: Спальня в стиле лофт: что стоит учесть и какую мебель выбрать
Серый и оранжевый
Оранжевый цвет может стать неплохой альтернативой красному / фото: Dubrovka
А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке