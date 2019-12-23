Окрашивание стен: стильные комбинации из двух цветов для спальни – фото

Даже, если вы уже определились с дизайном будущей спальни, выбрать цвета все равно дело не из легких. Сегодня очень популярными являются комбинации из двух оттенков. Как не ошибиться в сочетании и какие именно цвета выбрать – читайте в нашем материале.

Почему именно два цвета? Дело в том, что комбинации десятков ярких оттенков будут отвлекать, утомлять глаз и просто не принесут желаемого эффекта.

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Как правильно сочетать цвета в спальне?

соответствовать выбранному стилю комнаты (классический интерьер трудно представить в оранжевых или черных оттенках);

гармония с размерами и формой спальни (некоторые цвета визуально сужают пространство помещения);

комфорт для жителей (если владельцам не нравятся оттенки синего, но так посоветовал дизайнер, то использовать его не надо).

Стильные сочетания цветов для спальни

Бирюзовый и зеленый



Такие цвета выглядят очень свежо / фото: Room

Серый и золотой



Лучше всего подходят для классического дизайна / фото: Maistor plus

Голубой и белый



Синий признан цветом 2020 года / фото: Room

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Серый и оранжевый



Оранжевый цвет может стать неплохой альтернативой красному / фото: Dubrovka

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