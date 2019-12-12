Облицовка плиткой пола на балконе: плюсы и разновидности покрытия

Как балкон так и лоджия со временем требуют ремонта. Существует много разновидностей напольного покрытия, однако именно керамическая плитка прослужит вам дольше всего. Какие есть виды плитки и в чем же ее преимущество – читайте в нашем материале.

Вопрос относительно грамотного обустройства балкона или лоджии является актуальным для многих жителей как больших городов, так и маленьких сел.

Вас заинтересует: Как утеплить балкон изнутри: подбор материалов

Плюсы в керамической плитки

Надежность



Напольное покрытие на балконе должно быть надежным / фото: Design and Decor

Если ваша лоджия или балкон застеклены, это еще не значит, что теперь вы защищены от перепадов температуры. А керамическая плитка готова выдержать экстремальные условия и прослужить не один год.

Защищенность

На балконе вероятность возникновения конденсата увеличивается. В таких условиях плитка тоже хороший вариант, потому что с керамического покрытия пятна быстро смываются, а вода легко вытирается.

Эстетичность



Керамическое покрытие может выглядеть поистине красиво / фото: Идеи декора

С сегодняшним выбором видов напольной плитки найти узор или даже целый рисунок, который придется вам по душе, очень легко. Такое покрытие сделает пол в вашей лоджии или балконе не только многофункциональным, но и красивым.

Виды керамической плитки

Керамическая или кафельная

Основными материалами для этого вида плитки является глина и песок, позже ее обрабатывают в печи. В конце плитку покрывают специальной поливкой. Именно глянец придает блеска керамическому покрытию. Такой пол легко мыть, в отличие от других видов керамики.

Еще одним преимуществом этого типа будет цена. Обычная керамическая плитка обойдется вам дешевле, чем другие виды напольного покрытия.

Керамический гранит



Цена такого покрытия не из дешевых / фото: Добрый хозяин

Процесс изготовления здесь немного сложнее: раствор из глины подвергают сильному напряжению, затем материал обжигают при очень высокой температуры. Благодаря этому, настил получается очень похожим на настоящий гранит.

Такой пол будет устойчивым к температурным изменениям. Керамический гранит бывает с глянцевым покрытием, но существуют и плиты в чистом виде. Преимуществом этого варианта является широкий выбор цветов и разнообразие текстуры поверхности. Однако гранит относительно дорого вам обойдется.

Похоже: Превращение балкона в комнату – как воплотить в реальность и что надо учесть

Кварцвиниловое покрытие

Кварцвинил является одним из видов полимерной плитки, ее структура состоит из поливинилхлорида и кварца. Такой пол имеет большую прочность. Фишкой является полиуретановая пленка, которая и выполняет здесь износостойкую функцию.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке