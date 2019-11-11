Полиэфирные краски – виды и сферы применения
Полиэфирные краски заполонили нашу жизнь. Благодаря высоким техническим характеристикам, ими красят даже контейнеры для еды. Дело в том, что после высыхания полиэфирная краска не выделяет никаких вредных веществ и является полностью безопасной.
Полиэфирные красители сегодня безопасны, а цена на них не изменилась.
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Поверхность, покрытая такой краской, имеет отличную устойчивость и глянцевый блеск. Именно такие свойства, делают этот вид краски популярным.
Предметы, которые чаще всего красят полиэфирными красками
Такие краски незаменимы для владельцев авто / фото: Фарбатека
- профили из алюминия;
- строительные архитектурные конструкции;
- металлические детали автомобилей;
- колесные пары;
- сельскохозяйственная техника;
- садовые инструменты и оборудование;
- мебельные предметы;
- бытовая техника;
- электрическое оборудование;
- металлическая посуда;
- нагревательные приборы.
Еще более устойчивыми красками считаются эпоксидно-полиэфирные
Важно не забывать о технике безопасности / фото: Фарбатека
Они устойчивы к высокой температуре, отличаются химической стойкостью и улучшенными механическими свойствами. Такие краски предотвращают коррозию, также ими красят стеклянные поверхности.
У этого вида еще шире сфера применения:
- изделия и предметы, используемые в домашнем быту;
- различные металлические поверхности, например кузов автомобиля;
- садовые конструкции;
- офисные помещения и предметы;
- трубопроводы;
- мебель, которые используют в школах;
- спортивный инвентарь и принадлежности;
- канистры для хранения химической продукции;
- осветительное, торговое, электрическое оборудование.
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Важно помнить, что эти лакокрасочные материалы требует осторожности при их нанесении. В ходе окрашивания важно работать в индивидуальных средствах защиты – респираторе, очках и перчатках.
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