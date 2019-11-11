Полиэфирные краски – виды и сферы применения

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Полиэфирные краски – виды, типы и свойства красок
Полиэфирные краски очень популярны / Akvilon

Полиэфирные краски заполонили нашу жизнь. Благодаря высоким техническим характеристикам, ими красят даже контейнеры для еды. Дело в том, что после высыхания полиэфирная краска не выделяет никаких вредных веществ и является полностью безопасной.

Полиэфирные красители сегодня безопасны, а цена на них не изменилась.

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Поверхность, покрытая такой краской, имеет отличную устойчивость и глянцевый блеск. Именно такие свойства, делают этот вид краски популярным.

Предметы, которые чаще всего красят полиэфирными красками


Такие краски незаменимы для владельцев авто / фото: Фарбатека

  • профили из алюминия;
  • строительные архитектурные конструкции;
  • металлические детали автомобилей;
  • колесные пары;
  • сельскохозяйственная техника;
  • садовые инструменты и оборудование;
  • мебельные предметы;
  • бытовая техника;
  • электрическое оборудование;
  • металлическая посуда;
  • нагревательные приборы.

Еще более устойчивыми красками считаются эпоксидно-полиэфирные


Важно не забывать о технике безопасности / фото: Фарбатека

Они устойчивы к высокой температуре, отличаются химической стойкостью и улучшенными механическими свойствами. Такие краски предотвращают коррозию, также ими красят стеклянные поверхности.

У этого вида еще шире сфера применения:

  • изделия и предметы, используемые в домашнем быту;
  • различные металлические поверхности, например кузов автомобиля;
  • садовые конструкции;
  • офисные помещения и предметы;
  • трубопроводы;
  • мебель, которые используют в школах;
  • спортивный инвентарь и принадлежности;
  • канистры для хранения химической продукции;
  • осветительное, торговое, электрическое оборудование.

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Важно помнить, что эти лакокрасочные материалы требует осторожности при их нанесении. В ходе окрашивания важно работать в индивидуальных средствах защиты – респираторе, очках и перчатках.

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Теги: Дизайн Декор и дом
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