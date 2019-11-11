Полиэфирные краски – виды и сферы применения

Полиэфирные краски заполонили нашу жизнь. Благодаря высоким техническим характеристикам, ими красят даже контейнеры для еды. Дело в том, что после высыхания полиэфирная краска не выделяет никаких вредных веществ и является полностью безопасной.

Полиэфирные красители сегодня безопасны, а цена на них не изменилась.

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Поверхность, покрытая такой краской, имеет отличную устойчивость и глянцевый блеск. Именно такие свойства, делают этот вид краски популярным.

Предметы, которые чаще всего красят полиэфирными красками



Такие краски незаменимы для владельцев авто / фото: Фарбатека

профили из алюминия;

строительные архитектурные конструкции;

металлические детали автомобилей;

колесные пары;

сельскохозяйственная техника;

садовые инструменты и оборудование;

мебельные предметы;

бытовая техника;

электрическое оборудование;

металлическая посуда;

нагревательные приборы.

Еще более устойчивыми красками считаются эпоксидно-полиэфирные



Важно не забывать о технике безопасности / фото: Фарбатека

Они устойчивы к высокой температуре, отличаются химической стойкостью и улучшенными механическими свойствами. Такие краски предотвращают коррозию, также ими красят стеклянные поверхности.

У этого вида еще шире сфера применения:

изделия и предметы, используемые в домашнем быту;

различные металлические поверхности, например кузов автомобиля;

садовые конструкции;

офисные помещения и предметы;

трубопроводы;

мебель, которые используют в школах;

спортивный инвентарь и принадлежности;

канистры для хранения химической продукции;

осветительное, торговое, электрическое оборудование.

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Важно помнить, что эти лакокрасочные материалы требует осторожности при их нанесении. В ходе окрашивания важно работать в индивидуальных средствах защиты – респираторе, очках и перчатках.

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