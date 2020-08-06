Этот частный дом начали строить еще в 70-х годах прошлого века, впрочем владелец внезапно покинул стройку после Гвоздикової революции в Португалии. Впрочем сегодня здание достроили, а запутанную планировку с многочисленными лестницами решили оставить.

Дом оставался заброшенным в течение 42 лет, сообщает Archdaily.

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Снаружи помещение кажется типичным португальским таунхаусом, но из-за странной формы самого участка дом получил необычный интерьер.



Дом не имеет входа на первом этаже / Фото Archdaily

Так, участок позволял строить широкий и длинный дом с двух сторон, но посередин он очень сужался.



Гость в таком доме имеет шансы потеряться / Фото Dezeen

Технически было почти нереально построить дом таких размеров на этом месте, но вследствие использования многочисленных колонн и лестничных маршей зданию удалось сохранить прочность.



А так так выглядит кухня / Фото Archdaily

Каждая комната здесь выполняет универсальные функции, а кухня, которая расположена в центре, также является точкой пересечения почти всех лестничных маршей.

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Сам дом является бетонным, а интерьер частично облицован плиткой тераццо и деревянными панелями.

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