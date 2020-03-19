Польская архитектурная компания построит футуристический "дырявый" дом – фото

Студия FAAB разработала эко-дружественный проект дома, который призван улучшать окружающую среду. Такой дом позволит людям контролировать микроклимат внутри.

Здание имеет современные биотехнологии, пишет Archdaily.

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Многоэтажный дом будет включать торговые, офисные, гостиничные и жилые помещения.

Дом спроектировали для арабского региона / фото: Archdaily

Благодаря своим характеристикам, здание использует солнечный свет для создания электроэнергии, а геометрия фасада призвана создавать тень, там где это нужно.

Вертикальное зеленое оазисное здание – это прототип структуры, которая должна адаптироваться к окружающей среде.

Здание должно быть полностью автономным / фото: Archdaily

Фасад дома оборудован солнечными панелями, а зелень будет улучшать качество воздуха.

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Общественное пространство внутри дома / фото: Archdaily

Также по замыслу, в здании высадят виды, которые находятся на грани исчезновения. Также в зависимости от климатических зон, где построят здание, будет решено какие именно деревья и растения высадят.

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