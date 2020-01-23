Польский дизайнер создала офлайн-кресло: фото

Польский дизайнер Агата Новак создала кресло, которое блокирует доступ к сети. Над креслом женщина работала с 2015 года.

Человек, который сидит в кресле, не сможет подключиться к интернету, пишет Территория.

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Кресло помогает отдохнуть от смартфона / фото Территория

Кресло напоминает открытую кабину с местом для сидения. Вверху есть откидная крыша, а с трех сторон кресло окружают мягкие стены. Внутри даже есть маленький "офлайн-кармашек", в которую можно поставить свой смартфон.

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В кармашке смартфон не сможет подключиться к интернету / фото Территория

На разработку такого кресла ее подтолкнула статистика, согласно которой человек в среднем тратит 2 часа в день на свой смартфон. С помощью этого кресла девушка хочет создать "тихое и уютное место" для цифрового детокса.

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