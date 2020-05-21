Посреди дома манговое дерево – нестандартный дизайн дома в Индии

Идеально расположенный в жилом секторе, наполненной зеленью и отелями, проект "Дерево" – это конгломерация старого и нового, в доме сохранили старую структуру и наполнили новыми деталями.

Домик в Индии, штат Коимбаторе, служит связью между природой и активной жизнью, пишет издание Archdaily.

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Концепция

Старое дерево манго в центре двора стало решающим фактором для концептуализации и дизайна дома. При строительстве деревце манго защитили от строительного мусора.

Дизайн

Планировку дома создавали, отталкиваясь от дерева посередине. Крыша сделана так, чтобы не мешать попаданию солнечного света. Две части дома соединены своеобразным мостом на первом этаже.



В спальне роскошный интерьер / фото: Archdaily

Материалы

Использованные архитекторами материалы, такие как: бетон, природный камень – окрашивают архитектуру здания в деревенский стиль.



Во дворе разместили компактную парковку / фото: Archdaily

Обнаженная кирпичная конструкция на стенах, обеспечивает связь между внутренним и внешним видом. Полированный бетон служит дополнением красных блоков. Кровля служит современной интерпретацией "кровли террасы Мадрас", которая распространена в регионе. Идея террасы Мадрас сохранилась, но материалы заменены блоками Porotherm и стальными секциями.



В прихожей на втором этаже расположен мостик / фото: Archdaily

Інтерьер

Украшенную классическими предметами декора, традиционной мебелью, изготовленной из дерева манго, обстановку дополняет естественный свет, чтобы создать пространство для отдыха с семьей.