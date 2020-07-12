Большую часть мусора, который выбрасывает человечество, составляют именно строительные материалы. Как это предотвратить? Используйте их повторно или примите во внимание переработанные материалы. Предлагаем вашему вниманию примеры обновления интерьеров от неравнодушных людей, которые выступают за гармоничные отношения с окружающей средой.

Дизайнеры и архитекторы в один голос утверждают, что именно за такими материалами будущее, сообщает Archdaily.

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5 проектов дизайна интерьера из переработанных материалов

Weekend Shelter / ДСП

ДСП выглядит вполне презентабельно / Фото Archdaily

Использование ДСП давно не новинка, однако здесь речь идет об использовании плит, которые потом не поддаются никакой обработке. Материал не требует технического обслуживания и может быть позже полностью переработан. К тому же, ДСП предлагает тепло и звукоизоляцию для вашего жилища.

Cheops Observatory Residence / Старые окна

Окна, двери и ставни также могут получить новую жизнь / Фото Archdaily

Хороший пример повторного использования материалов. Такие стены подойдут только для жилья, расположенного в широтах с жарким климатом. Материалы подвергаются утилизации, а также могут быть использованы неограниченное количество раз.

Hotel Tepoztlán / Минимальный углеродный след

Отель построен с минимальным углеродным следом / Фото Archdaily

Отель был построен в основном из подручных материалов. Так, для строительства взяли камень, который был найден на участке. Часть материалов была повторно использована в здании, которое здесь стояло раньше. Опалубки, которые использовались во время застывания бетона, превратили в напольное покрытие.

Таким образом количество материалов, которые были завезены снаружи, гораздо ниже, чем это происходит в среднем.

Zero Waste Bistro Restaurant / Переработанный пластик

Пластик сегодня является одной из крупнейших экологических угроз / Фото Archdaily

Пространство, разработанное Линдой Бергрот, был полностью создано из вторичного сырья и материалов, подлежащих вторичной переработке. В основном здесь использован переработанный пластик.

House of the Flying Beds / Использование старого помещения

В этом случае дому дали новую жизнь / Фото Archdaily

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Этот дом построен еще в конце восемнадцатого века. Здесь был только один этаж, кирпичный пол почти отсутствовал, а восемьдесят квадратных метров были темными и холодными, к тому же, конструкция крыши была гнилой.

Впрочем, в доме повторно использовали черепицу, стекло и многие другие материалы.

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