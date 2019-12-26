Повторное окрашивание стен: типичные ошибки и что следует знать

В каждом доме со временем наступает время для ремонта. Дешевым способом освежить помещение станет повторное окрашивание стен. Однако, если вы этого никогда не делали, то есть большой шанс допустить банальную ошибку и испортить дом. Какие бывают ошибки и как их избежать – в нашем материале.

Существует множество подводных камней при самостоятельной работе, а квартира у вас одна. Именно поэтому стоит учиться на чужих ошибках.

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Типичные ошибки при повторном окрашивании стен

Неподготовленные стены



Тяжелее со стенами, которые по замыслу неровные / фото: Evrosit

Бугорки, дефекты, пыль, грязь – это все может легко оказаться под краской и негативно повлиять на результат. Под новым слоем краски видны все недостатки и неважно сколько раз вы повторяли процедуру. Также новый слой краски может просто отпасть со временем.

Чтобы решить проблему, подготовьте стену заранее. Используйте инструменты для шлифования, а после работы вытрите стену от пыли. Если останутся пятна, то их легко устранить чистой влажной тряпкой.

Отсутствие грунта

Если вы считаете, что грунтовые смеси только вытягивают деньги, то не удивляйтесь потом, если стена выглядит неравномерно окрашенной. Также грунт предотвращает перерасход краски и улучшает сцепление с поверхностью стены.

Именно поэтому используйте грунтовые смеси. Наносите их кистью вертикально небольшими полосами, а затем горизонтально – перпендикулярно к первому слою. После высыхания можно начинать покраску.

Неправильная плотность краски



Краска имеет свойство оседать/ фото: Dekoratorium

Краску обязательно нужно размешать перед работой, а если надо, то разбавить растворителем. Для вододисперсионных типов используйте воду, а органорастворимые краски требуют уайт-спирита. Не давайте слишком много растворителя, ведь разочарование результатом в таком случае будет неизбежным.

Оптимальным вариантом будет почитать состав и подобрать подходящее средство для роли растворителя.

Неправильный инструмент

В этом случае подбор инструмента настолько важен как и краски. И дело не во вкусе. Вам понадобятся кисти и валики. Ведь последние хорошо покрывают плоскость стен, а в труднодоступных местах поможет кисть.

Лучше всего подобрать кисть с натуральной щетиной, которая не оставит ворсинок. Что касается валиков, то подберите инструмент с ворсом от 1,5 см до 7 миллиметров и выберите оптимальный для вас вариант.

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Один слой краски



Один слой краски не даст вам желаемого результата / фото: Kolomyia

Существует мнение, что у хорошего специалиста краска "ложится" с первого раза. Однако правда заключается в том, что даже опытные мастера всегда красят стену дважды. Если первый раз краска наносилась вертикально, то второй раз это происходит горизонтально. Возможна обратная последовательность.

Первый слой всегда позволяет распределить краску по поверхности, а второй лучше растушевать ее, выровнять цвет и заполнить мелкие неровности.

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