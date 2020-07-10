Как правильно разместить настенный электрокамин и с чем его лучше сочетать, в интервью 24 каналу рассказала дизайнер интерьера, руководитель дизайн-студии Vinterior Виктория Морозова.

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Почему электрокамины актуальны уже столько лет?

На самом деле ответ прост, все дело в том, что каждому человеку, приходя домой, нужно тепло и уют. А что лучше камина может сплотить семью, сидя перед теплым огоньком, который радует глаз? Это лучший вариант, когда вы можете почувствовать настоящий домашний уют! И даже телевизор часто остается без дела, когда горит камин. Как раз-таки в ситуациях, когда нет возможности сделать настоящий дровяной камин, и вы владелец не дома, а квартиры, – это идеальный вариант для того, чтобы приобрести себе настенный электрокамин.

Виктория Морозова, руководитель дизайн-студии Vinterior, дизайнер интерьера

Какие виды каминов наиболее востребованы в интерьере?

Есть разные камины: островные, встроенные, напольные, настенные. Но из моей практики могу сказать, что наиболее популярны настенные встроенные модели каминов. Также популярны модели, которые идут сразу встроенные в тумбе. Они обычно занимают минимум места, что позволяет владельцам малогабаритных квартир воплотить мечту – иметь камин у себя дома.

Электрокамин позволяет осуществить мечту, проживая даже в квартире / Фото Vinterior

В каких стилях предпочитают использовать электрокамины?

На самом деле, в любом стиле можно использовать электрокамин. И более того, скажу по секрету, сейчас уже не используются чистые стили в интерьерах, уже несколько лет в тренде индивидуальность, и эклектика – совмещение стилей. Это когда не сухой и скучный монохромный минимализм, а когда в интерьере внесены нотки характера и индивидуальности заказчика, при этом используются насыщенные и сложные цвета и их сочетания. А камин – универсален, всегда можно правильно закомпоновать его в любом стиле!

Настенный камин придаст тепла и уюта любому помещению / Фото Vinterior

Как правильно разместить настенный электрокамин?

Расположение

Важный момент – попадание прямых солнечных лучей и яркого света лампочек будет ухудшать качество искусственного огня, поэтому лучше размещать устройство в укромном уголке, либо нише из гипсокартона. Также проследите за тем, чтобы кондиционер не дул прямиком на электрокамин – это плохо повлияет на его функциональность и работоспособность.

Кондиционер вблизи камина должен быть установлен правильно / Фото Vinterior

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Коммуникации и монтаж

Нужно к выбранному месту размещения камина заранее продумать коммуникации, например, вывод электрики, и все как указано в техпаспорте определенной модели. Вообще, совет – четко использовать инструкцию по установке, обычно производители все детально описывают, главное – правильно подготовить место под монтаж. Не игнорируйте инструкции!

Что еще будет удачно смотреться в подобном оформлении?

Также есть модели, которые создают эффект камина – паровые камины, они не дают тепла и жара, но при этом визуальный и эстетичный эффект огня остается, который радует глаз. Если у вас есть детки, то лучший и безопасный вариант – это паровой камин, который работает на воде. И вообще в электрокаминах есть разные эффекты: и звук потрескивания поленьев, и подсветки разного цвета, и длина, и высота огня. Паровой камин – это вариант, который не требует особых условий монтажа и материалов и очень прост в установке.

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