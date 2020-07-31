Дизайнерская студия Los Angles Collective Practices отремонтировала здание середины прошлого века в Лос-Анджелесе. Сегодня здесь деревянные интерьеры с "ткаными акцентами" и добавлением розовых и зеленых акцентов.

Отель располагается в 12-этажном белом здании, которое спроєктував архитектор-модернист Велтон Беккет еще в 60-х годах прошлого века, сообщает Dezeen.

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Само здание внешне не претерпела никаких изменений, однако здесь появились пристройки, летние террасы и большой бассейн перед самим помещением.



Отель некоторое время не использовался / Фото Dezeen

По словам разработчиков, интерьеры имеют "новое и динамичное влияние из-за близости океана и настоящего Калифорнийского духа".

Рецепция также имеет цветную заднюю стену / Фото Archdaily

Отель под названием "June" (июнь) имеет пола сливочного цвета из бетона типа terrazzo и обшитый деревом потолок. Гостиничные номера имеют белые стены, плетеные ковровые покрытия и смесь модернистских и современных мебели. Ярко-синий и серый цвета встроенные в интерьер для визуального контраста.

Интерьер здесь выполнены в осовремененном модернистском стиле / Фото Archdaily

Шкафы из белого дуба, кровати с платформой призваны вызвать ощущение присутствия дизайна середины прошлого века. В ванных комнатах есть черные светильники, душевые облицованы маленькими квадратными плитками серого цвета.

На террасе здесь поставлена деревянная мебель, которая контрастирует с цветом барной стойки тамошнего ресторана. На цокольном этаже для гостей также есть тренажерный зал.

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