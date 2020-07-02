Американский художник Джон Помп создал журнальный столик со стеклянным верхом и грубыми стальными ножками. По словам самого дизайнера, стол должен напоминать поверхность водоема.

Дизайнер поделился, что именно такой концепт журнального столика является важным для него, потому, что он серфер и связь лунного неба и воды – сакральная, об этом пишет издание Deezen.

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Создание столика было вызовом для Pomp и он и его команда два года исследовали и разрабатывали дизайн. Печи изготавливали на заказ для готового продукта. Дизайнеры разработали и сконструировали специальные печи и печи именно для изготовления этого стекла.

Поверхность столика напоминает воду / Фото Deezen

Прямоугольный коктейльный стол имеет размер 60 сантиметров в длину и 76 сантиметров в ширину и 42 сантиметра в высоту.

Сам столик невысокий / фото Deezen

Он доступен в различных отделках стекла, с ярко-зеленым вариантом стекла под названием Изумруд. Металлоконструкции также могут быть из матовой латуни, матового серебра и матовой меди.

Смотрите видео о журнальном столике студии Pomp:

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