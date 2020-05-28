Пример классического черно-белого минимализма в интерьере из Канады – фото

Загородный дом на берегу озера Гурон, что в Канаде, своим внешним видом разрушает традиционный тип строительства в регионе. Однако интерьер в доме сделан по всем канонам традиционного черно-белого минимализма.

Задняя часть дома здесь обращена к озеру Гурон. Она полностью сделана из стекла, с помощью которого естественный свет врезается глубоко в интерьер, пишет Archdaily.

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Внутри дом довольно просторный и без лишнего декора. Доминантные цвета здесь черно-белые, однако местами разбавлены деревянными вставками.



Такие дома не часто встретишь на берегу озера Онтарио / Фото Archdaily

Все пространство четко поделено на зоны несмотря почти полное отсутствие перегородок. На первом этаже размещены гостиная, кухня и столовая.



У дома довольно высокие потолки / Фото Archdaily

В интерьере выделяется освещение. В каждой зоне подвесные люстры имеют свой неповторимый дизайн.



Огромный пространство первого этажа разделяет лишь одна перегородка / Фото Archdaily

Верхний этаж, где размещена главная спальня, полностью посвящен частному пространству владельцев. Кроме спальни здесь размещены кабинет и тренажерный зал.

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Из ванной комнаты открывается вид на озеро / Фото Archdaily

На передней части дома обустроили открытый развлекательный уголок возле бассейна.

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