Призовой конкурс для дизайнеров от компании Dimplex

Эксклюзивный дистрибьютор электрических каминов Dimplex в Украине совместно с Ирландской компанией GLEN DIMPLEX объявил о призовом конкурсе для дизайнеров.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо представить свой проект с электрокамином Dimplex и пройти простую регистрацию на сайте фирменного магазина Dimplex по ссылке.

Конкурс "ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ С ЭЛЕКТРОКАМИНАМИ DIMPLEX" продлится целых 9 месяцев – с 1 марта по 29 ноября 2020 года.

Какие призы ждут победителей

Победитель конкурса дизайн-проектов в номинации "Лучший проект" получает главный приз "УИКЕНД В ЕВРОПЕ ВЕСНОЙ 2021".

Еще один участник получит шанс побороться за приз зрительских симпатий – электрокамин Dimplex Symphony 2624.

Все другие дизайнеры и архитекторы, которые примут участие в конкурсе, получат специальные условия на электрокамины Dimplex, которые будут действовать на постоянной основе.

Подробнее об условиях конкурса и пройти регистрацию можно на сайте dimplex-kaminy.com.ua перейдя по ссылке.

Не медлите и участвуйте, ведь именно вы и ваш проект можете одержать победу.

Ознакомиться с продукцией компании Dimplex можно на фирменном сайте Dimplex-kaminy.com.ua. Посмотреть вживую и протестировать камины можно в шоуруме Dimplex в Киеве по адресу ул. Обсерваторная, 13/15 и ул. Анны Ахматовой, 35. Тел. +38 (050) 500 17 37 +38 (097) 500 17 37