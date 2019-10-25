Проекты украинских дизайн-бюро претендуют на престижную премию: чем они поражают

Одно из самых влиятельных интернет-изданий об архитектуре и дизайне Dezeen обнародовало лонг-лист собственной международной премии Dezeen Awards 2019. В этом году в нее попали проекты трех украинских студий.

Что известно о Dezeеn Awards 2019? Это собственная премия авторитетной в сфере архитектуры и дизайна онлайн-платформы Dezeen, основанной в 2006-м году.



В 2019-м награду будут вручать только во второй раз. В этом году на рассмотрение оргкомитета поступило более 4500 проектов из 88 стран мира, что на 25% больше, чем в прошлом году.

Накануне был объявлен лонг-лист претендентов на получение престижной награды. Среди них проекты дизайн-студий из Украины – посмотрите, чем они поражают.

Читайте также: Как выглядит единственный украинский ресторан, который попал в топ-50 лучших пиццерий мира

1. Дизайн ресторана TAINO от команды YOD Design Lab

Над дизайном интерьера заведения в городе Пунта-Кана в Доминиканской Республике работали дизайнеры украинской дизайн-студии YOD Design Lab.

Проект попал в лонг-лист категории Interiors project в номинации Restaurant and bar interior.

Концепция заведения связана с реальными историческими фактами и мифами вокруг племен taino, которые более 4000 лет назад проживали на территории современной Доминиканы.

Работая над этим проектом, дизайнеры пытались привлечь внимание к проблеме загрязнения океанов тоннами пластиковых отходов. Из переработанного пластика здесь создали инсталляцию на потолке в виде кораллового дна, которая стала основным элементом интерьера.

Дизайн интерьера ресторана Taino от YOD Design Lab: фото

2. Коллекция полок от Zakharchitects

Еще одним проектом, который претендует на награду Dezeеn Awards 2019, стала дизайнерская мебель от студии Zakharchitects.

Система модульных полок GATE, которую разработал дизайнер Артем Захарченко-Галицкий, попала в лонг-лист категории Design project в номинации Furniture design.

Особенность проекта заключается в возможности мгновенной трансформации из горизонтального в вертикальное положение и наоборот. Полки изготовлены из отдельных деревянных планок, соединенных между собой системой магнитов, благодаря которым способны выдерживать нагрузку в любом положении.

3. Пространство Ya Vsesvit от Yakusha Design & Architecture Studio

Лекторий и ивент-пространство для design minded людей расположился на улице Тютюнника неподалеку от центра Киева. Над дизайном его интерьера работала дизайнер Виктория Якуша вместе с собственным бюро Yakusha Design & Architecture Studio.

Пространство задумано как место встречи и творческий центр для архитекторов, дизайнеров и тех, кто работает в смежных сферах.

Дизайн интерьера пространства вошел в лонг-лист Dezeеn Awards 2019 в категории Interiors project в номинации Small workspace interior.



Фрагмент дизайна интерьера пространства Ya Vsesvit в Киеве / Фото: pragmatika.media

К слову, YOD Design Lab также работала над дизайном ресторана вьетнамской кухни NAM в Киеве, который претендует на получение престижной международной премии Restaurant & Bar Design Awards за лучший дизайн интерьера заведения.