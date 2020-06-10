Радиальные стены и большая кухня: в центре Киева осовременили большую квартиру – фото
В квартире недалеко от Майдана Независимости серьезно обновили интерьер. Наибольшей достопримечательностью здесь являются радиальные стены и вкрапления бордового и синего цветов. Дизайн квартиры выполнен в минималистическом стиле, а некоторые стены здесь заменили стеклянными перегородками.
Владелец квартиры по профессии повар, пишет Archdaily.
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Хотя общая площадь здесь более 200 квадратных метров, планировка квартиры здесь в виде полукруга из-за особенностей дома.
Весь дом имеет форму полукруга / Фото Archdaily
Архитекторы здесь объединили несколько секций жилья в одно общее пространство. Таким образом гостиная, столовая, кухня и прихожая являются частью одного пространства. В соседней комнате разместили спальню, в которую два входа: с главного коридора и столовой.
Остальная часть квартиры была использована для уборной и гардеробной. Часть стен была заменена стеклянными перегородками со встроенными дверями. Таким образом дневной свет может добраться до самых отдаленных уголков квартиры.
Мебель здесь ярко выделяется из общего интерьера / Фото Archdaily
Интерьер в целом сделан в минималистическом стиле, а кроме серого цвета бетонных стен, здесь выделяются бордовый и синий тона.
Профессия клиента обязывает нас обратить особое внимание на кухню. Большой кухонный остров был задуман как место для встреч с друзьями и приготовление еды вместе. Ее столешница покрыта терракотовой плиткой,
– рассказали дизайнеры.
Кухонный островок был важным для владельца / Фото Archdaily
Общая концепция декора заключается в сохранении обнаженного бетона колонн и потолка, который дизайнеры покрыли полупрозрачным лаком. Также архитекторы стремились избежать избытка белого цвета, поэтому стены имеют теплый бежевый оттенок.
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Апартаменты вышли достаточно уютными, со строгими формами и минимальным количеством декора.
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