В квартире недалеко от Майдана Независимости серьезно обновили интерьер. Наибольшей достопримечательностью здесь являются радиальные стены и вкрапления бордового и синего цветов. Дизайн квартиры выполнен в минималистическом стиле, а некоторые стены здесь заменили стеклянными перегородками.

Владелец квартиры по профессии повар, пишет Archdaily.

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Хотя общая площадь здесь более 200 квадратных метров, планировка квартиры здесь в виде полукруга из-за особенностей дома.



Весь дом имеет форму полукруга / Фото Archdaily

Архитекторы здесь объединили несколько секций жилья в одно общее пространство. Таким образом гостиная, столовая, кухня и прихожая являются частью одного пространства. В соседней комнате разместили спальню, в которую два входа: с главного коридора и столовой.

Остальная часть квартиры была использована для уборной и гардеробной. Часть стен была заменена стеклянными перегородками со встроенными дверями. Таким образом дневной свет может добраться до самых отдаленных уголков квартиры.



Мебель здесь ярко выделяется из общего интерьера / Фото Archdaily

Интерьер в целом сделан в минималистическом стиле, а кроме серого цвета бетонных стен, здесь выделяются бордовый и синий тона.

Профессия клиента обязывает нас обратить особое внимание на кухню. Большой кухонный остров был задуман как место для встреч с друзьями и приготовление еды вместе. Ее столешница покрыта терракотовой плиткой,

– рассказали дизайнеры.



Кухонный островок был важным для владельца / Фото Archdaily

Общая концепция декора заключается в сохранении обнаженного бетона колонн и потолка, который дизайнеры покрыли полупрозрачным лаком. Также архитекторы стремились избежать избытка белого цвета, поэтому стены имеют теплый бежевый оттенок.

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Апартаменты вышли достаточно уютными, со строгими формами и минимальным количеством декора.

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