Квартира расположена в доме, который был построен еще в 1950 году, имела неудобную планировку. Дизайнеры решили расширить жилое пространство и обновить интерьер старой квартиры. В результате реновация больше похожа на незаконченный ремонт, что и было замыслом создателей проекта.

В квартире проживает молодая семейная пара, пишет Archdaily.

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Первоначальный план квартиры состоял из зала, который приводил к кухне и скромной гостиной. Ванная комната располагалась в центре рядом со спальней.



Цвета стен контрастируют с потолком / Фото Archdaily

После ремонта квартира имеет два основных пространства – общее, куда входят расширенная за счет лоджии кухня, столовая и гостиная. Остальное пространство предназначено для отдыха и состоит из одной спальни.



Лоджия позволила перенести кухню под одну из стен / Фото Archdaily

Потолок в квартире облицована деревом, а стены гипсокартоном. Самое интересное, что гипсокартон, это единственная облицовка. Таким образом ремонт в квартире выглядит незавершенным.



Вход в спальню сливается со стеной / Фото Archdaily

Много внимания дизайнеры уделили мебели. В одном жилом пространстве вы сможете найти белые столы и стулья и розовый диван.

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Столовую и гостиную решили совместить / Фото Archdaily

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