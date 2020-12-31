Комнатные растения в интерьере: как выбрать и какие функции они выполняют

Использование домашних растений в дизайне поможет "оживить" пространство и является важным инструментом создания уютной атмосферы. Сегодня вазоны уже давно не выполняют функции фона для других предметов декора. Как подобрать растения сегодня и какие функции будет выполнять "зеленый декор" в интерьере комнаты – смотрите в нашем материале.

Сегодня живой декор стал самостоятельным направлением в дизайне помещения, а флористика стала искусством.

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Какие растения выбрать для декора комнаты



Зелень привлекает взгляды / фото: Tovstuha

Ключевую роль в создании комфортных условий для выращивания растений играет сторона света с которой размещена комната.

Север

Для выращивания растений с северной стороны, хорошо подходят диффенбахии, цикламены, антуриумы, аспидистры, фикусы, аглаонемы, кливии и монстеры.



Устранить пустое пространство можно легко с помощью вазонов / фото: Tovstuha

Юг

Стоит рассмотреть суккуленты, а также жасмин, гибискус, розу и цитрусы. Растения нужно притенять от прямых солнечных лучей, часто устраивать проветривания.

Запад



Западная сторона подходит для растений, нуждающихся в свете во второй половине дня / фото: 5Dom

К выращиванию комнатных растений на западной стороне хорошо подходят аспарагус, циссус, эвкалипт, кодеум, фуксия и другие.

Восток

Это самая оптимальная сторона для выращивания растений, лучше всего такая среда подходит для клеродендрума, стефанотиса и герани.

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Какие функции выполняют комнатные растения в интерьере

зонирование пространства;

маскировки пустых мест;

яркие зрительные акценты.

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