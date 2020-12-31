Комнатные растения в интерьере: как выбрать и какие функции они выполняют
Использование домашних растений в дизайне поможет "оживить" пространство и является важным инструментом создания уютной атмосферы. Сегодня вазоны уже давно не выполняют функции фона для других предметов декора. Как подобрать растения сегодня и какие функции будет выполнять "зеленый декор" в интерьере комнаты – смотрите в нашем материале.
Сегодня живой декор стал самостоятельным направлением в дизайне помещения, а флористика стала искусством.
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Какие растения выбрать для декора комнаты
Зелень привлекает взгляды / фото: Tovstuha
Ключевую роль в создании комфортных условий для выращивания растений играет сторона света с которой размещена комната.
Север
Для выращивания растений с северной стороны, хорошо подходят диффенбахии, цикламены, антуриумы, аспидистры, фикусы, аглаонемы, кливии и монстеры.
Устранить пустое пространство можно легко с помощью вазонов / фото: Tovstuha
Юг
Стоит рассмотреть суккуленты, а также жасмин, гибискус, розу и цитрусы. Растения нужно притенять от прямых солнечных лучей, часто устраивать проветривания.
Запад
Западная сторона подходит для растений, нуждающихся в свете во второй половине дня / фото: 5Dom
К выращиванию комнатных растений на западной стороне хорошо подходят аспарагус, циссус, эвкалипт, кодеум, фуксия и другие.
Восток
Это самая оптимальная сторона для выращивания растений, лучше всего такая среда подходит для клеродендрума, стефанотиса и герани.
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Какие функции выполняют комнатные растения в интерьере
- зонирование пространства;
- маскировки пустых мест;
- яркие зрительные акценты.
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