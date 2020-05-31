Недалеко от центра Монтевидео, столицы Уругвая, команда инженеров и дизайнеров серьезно поработала над превращением старого жилого дома на 7 отдельных квартир. Самой трудной задачей было разделить здание на две отдельные части.

Здание было построено еще в начале XX века, сообщает Archdaily.

Вас может заинтересовать: Вдохновившись вышивкой: в китайском шоуруме появился "переплетенный" дизайн потолка – фото

После разделения дома на две части, внутри появился небольшой дворик, а половины здания соединили внешними коридорами.



Ранее дом разваливался / Фото Archdaily

Все квартиры имеют выход на восток и запад. Большинство жителей также получили доступ к террасам или балконам. На первом этаже разместились три квартиры, а на верхнем – четыре двухкомнатные квартиры.



Живая стена прикреплена к одной из опорных стен / Фото Archdaily

Внутренний дворик наполнили большим количеством зелени и света. Дизайн экстерьера и интерьера полностью белоснежный и лишь лестница черного цвета.

Больше: Не разрушать, а восстанавливать: обновленный дизайн столетнего дома в Японии



Разработчики стремились сделать проект экологичным / Фото Archdaily

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке