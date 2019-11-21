Раздвижные двери в доме: виды и особенности конструкции – фото

Раздвижные двери пользуются популярностью из-за своей функциональности, стильного внешнего вида и удобства в использовании. Наибольшим преимуществом раздвижных дверей является то, что они не требуют много пространства для того, чтобы открыться.

Для беспрепятственной работы этого типа дверей – нужно только немного свободного места вдоль стены. Именно поэтому раздвижные двери – лучшее решение для маленьких комнат.

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Раздвижные двери станут хорошим решением для просторных квартир тоже. Ведь с помощью одного движения вы сможете объединять разные зоны комнаты в общее пространство или наоборот разделять их.

К каким дизайнам интерьера подойдут раздвижные двери?



Часто раздвижными дверями разделяют гостиную и кухню / фото: Maxus

классика;

минимализм;

лофт;

скандинавский стиль.

Какие существуют типы раздвижных дверей?

пороговые;

беспороговые.

Отличаться двери также в зависимости от ширины дверного проема. Ведь большой проем нуждается в двери с несколькими секциями.

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Какие еще различия существуют между типами раздвижных дверей?



Стеклянные двери удачно подойдут к дизайну лофт / фото: Domberg

одностворчатые;

многостворчатые.

Одностворчатые раздвижные двери применяются для обычных дверных проемов. Зато многостворчатые применяются тогда, когда ширина проема больше. В таком случае дверь состоит из нескольких частей.

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