Раздвижные двери в доме: виды и особенности конструкции – фото
Раздвижные двери пользуются популярностью из-за своей функциональности, стильного внешнего вида и удобства в использовании. Наибольшим преимуществом раздвижных дверей является то, что они не требуют много пространства для того, чтобы открыться.
Для беспрепятственной работы этого типа дверей – нужно только немного свободного места вдоль стены. Именно поэтому раздвижные двери – лучшее решение для маленьких комнат.
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Раздвижные двери станут хорошим решением для просторных квартир тоже. Ведь с помощью одного движения вы сможете объединять разные зоны комнаты в общее пространство или наоборот разделять их.
К каким дизайнам интерьера подойдут раздвижные двери?
Часто раздвижными дверями разделяют гостиную и кухню / фото: Maxus
- классика;
- минимализм;
- лофт;
- скандинавский стиль.
Какие существуют типы раздвижных дверей?
- пороговые;
- беспороговые.
Отличаться двери также в зависимости от ширины дверного проема. Ведь большой проем нуждается в двери с несколькими секциями.
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Какие еще различия существуют между типами раздвижных дверей?
Стеклянные двери удачно подойдут к дизайну лофт / фото: Domberg
- одностворчатые;
- многостворчатые.
Одностворчатые раздвижные двери применяются для обычных дверных проемов. Зато многостворчатые применяются тогда, когда ширина проема больше. В таком случае дверь состоит из нескольких частей.
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