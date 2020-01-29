Как спроектировать освещение в квартире: правила размещения светильников

Не секрет, что даже самый изобретательный и креативный интерьер вашей гостиной, спальни или кухни можно обесценить просто из-за неправильного освещения. Именно свет вечером создает атмосферу в комнате. Какие существуют правила по размещению светильников – читайте в нашем материале.

Строгих требований по количеству светильников нет, здесь стоит полагаться только на свое усмотрение.

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Советы по размещению светильников

Расстояние



Очень важным аспектом будет расстояние / фото: Pobudova

Минимальное расстояние от края потолка до светильника – не менее 20 сантиметров, если речь идет про натяжные потолки – не менее 15 до шва пленки.

Рассчет

Учитывайте, что один точечный светильник освещает в среднем 1,5 квадратных метра.

Типы



Стоит обратить внимание на пожарную безопасность / фото: Kronos

Натяжной потолок может деформироваться от высоких температур, поэтому стоит отдать предпочтение светодиодным, люминесцентным лампам, а если выбирать лампы накаливания, то мощностью не более 35 Ватт.

Особенности светодиодов

Используйте как точечную подсветку плоские светодиодные светильники только, если они будут находиться в углублении, в противном случае они будут слепить глаза.

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Акценты



Чаще всего используются в спальне / фото: Houzz

Выбирайте поворотные светильники для акцентирования внимания на определенных деталях интерьера.

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