Реечные потолки: причины популярности и их виды

Классические потолки уже давно для всех привычны и не интересны, поэтому популярными на рынке стали рельсовые аналоги. Чаще всего их используют при обустройстве ванной, кухни и прихожей. Как выглядят реечные потолки и какие существуют их виды – читайте в материале.

Установлением таких конструкций занимаются специальные фирмы, однако технология не секрет, поэтому большинство строителей могут сделать нестандартный потолок за небольшие деньги.

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Причины популярности реечных потолков

Эстетичность



Такой потолок хорошо подходит для ванной комнаты / фото: Vbud

Одной из причин такой популярности является эстетичный внешний вид и отличная практичность. Ведь такая конструкция легко прикрывает дефекты первичного потолка и выглядит великолепно.

Влагостойкость

Благодаря свойствам материалов для производства реечных потолков, его можно устанавливать в комнатах с повышенной влажностью. Такой потолок долго прослужит и в ванной комнате и в прихожей.

Универсальность



Процесс монтажа не занимает много времени / фото: Vbud

Из-за особенностей конструкции такого потолка, под поверхностью остается полость, которую можно использовать под коммуникации. Также монтаж такого потолка можно делать уже после окончания ремонта, ведь процесс почти не предполагает образование пыли или грязи.

Виды реечных потолков

Открытый



Провода легко маскируются подобными конструкциями / фото: Remontguru

Потолок открытого типа имеет промежутки между рейками и требует длинных крепежных элементов, которые выполняют функцию подвесов. Отметим, что длина таких реек часто достигает 6 метров, а ширина 45 сантиметров.

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Закрытый

Он содержит все те составляющие, которые есть у открытого. Единственной разницей можно назвать размещение реек – в этом случае они располагаются плотно друг к другу.

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