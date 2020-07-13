Делать ремонт в квартире, возраст которой более 120 лет, всегда довольно рискованно. По желанию владельца, строители снесли все слои старой шпаклевки и штукатурки, чтобы добраться до оригинального кирпича. В итоге получился довольно оригинальный ремонт, который является объединяет два стиля.

С другой стороны архитекторы решили, что начинать ремонт "с нуля" будет неправильно. В результате проектанты решили оставить элементы классического отделки интерьера, сообщает Archdaily.

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Во время ремонта строители начали сносить несколько перегородок, однако процесс решили остановить из-за желания клиента, которому понравился внешний вид открытого кирпича.



Отдельного внимания заслуживает аутентичная мозаичная плитка / Фото Archdaily

Мы стремились к балансу между двумя строительными подходами: старый классический вариант ремонта, и стиль лофт,

– рассказал один из дизайнеров.



Квартира так же предлагает балкон / Фото Archdaily

Квартира разделена на два разных пространства. Один из них охватывает спальню и ванную, а широкий содержит столовую, кухню и ванную.

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В ремонте преобладают 3 основных цвета: красный кирпичный, белый и коричневый деревянный.

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