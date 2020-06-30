Ремонт с использованием полупрозрачного стекла: реновация пространства квартиры из Бразилии
Бразильская студия Bloco Arquitetos сделала ремонт в трехкомнатной квартире в городе Бразилия. Помещение, которое было возведено еще в 1960 годах, является полностью бетонным, однако претерпело серьезные изменения после вмешательства студии. Самым важным изменением по мнению дизайнеров является использование полупрозрачного стекла.
Квартира располагается в одном из первых достроенных домов урбанистического плана в столице страны, пишет Dezeen.
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Апартаменты имеют три комнаты, общей площадью в 154 квадратных метра. Ранее квартира успела несколько раз сменить оригинальную отделку и планировку.
Некоторые стены здесь полупрозрачные / Фото Dezeen
Основная цель заключалась в том, чтобы заменить некоторые стены и перегородки полупрозрачными элементами и соединить новую столовую, кухню и ванную основной спальни,
– рассказали в студии.
На окне в гостиной сохранили аутентичные жалюзи / Фото Dezeen
Перегородки одновременно объединяют, но и отделяют кухню от столовой и гостиной. Также они образуют прихожую, ведущую к спальням, которые также были уменьшены в размере, чтобы освободить место для обеденной зоны.
Еще один способ зонирования помещения в квартире / Фото Dezeen
Раздвижные двери увенчанные черной рамой и прямоугольными окнами, которые могут вращаться для увеличения воздушного потока внутри.
В ванной дизайнеры использовали гранитные покрытия / Фото Dezeen
В результате реновации, изношенные конструкции гармонично сочетаются с ярко-белыми стенами и досками паркетного пола. Также было восстановлено несколько комплектов механических металлических жалюзи, которые являются оригинальными для квартиры.
Кухня претерпела незначительные изменения / Фото Dezeen
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Еще одной изюминкой интерьера является серый камень и белая плитка, покрывающие стены ванной комнаты. Таким образом интерьер ссылается на типовую архитектуру Бразилии 60-х и 70-х годов.