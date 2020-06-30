Бразильская студия Bloco Arquitetos сделала ремонт в трехкомнатной квартире в городе Бразилия. Помещение, которое было возведено еще в 1960 годах, является полностью бетонным, однако претерпело серьезные изменения после вмешательства студии. Самым важным изменением по мнению дизайнеров является использование полупрозрачного стекла.

Квартира располагается в одном из первых достроенных домов урбанистического плана в столице страны, пишет Dezeen.

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Апартаменты имеют три комнаты, общей площадью в 154 квадратных метра. Ранее квартира успела несколько раз сменить оригинальную отделку и планировку.



Некоторые стены здесь полупрозрачные / Фото Dezeen

Основная цель заключалась в том, чтобы заменить некоторые стены и перегородки полупрозрачными элементами и соединить новую столовую, кухню и ванную основной спальни,

– рассказали в студии.



На окне в гостиной сохранили аутентичные жалюзи / Фото Dezeen

Перегородки одновременно объединяют, но и отделяют кухню от столовой и гостиной. Также они образуют прихожую, ведущую к спальням, которые также были уменьшены в размере, чтобы освободить место для обеденной зоны.



Еще один способ зонирования помещения в квартире / Фото Dezeen

Раздвижные двери увенчанные черной рамой и прямоугольными окнами, которые могут вращаться для увеличения воздушного потока внутри.



В ванной дизайнеры использовали гранитные покрытия / Фото Dezeen

В результате реновации, изношенные конструкции гармонично сочетаются с ярко-белыми стенами и досками паркетного пола. Также было восстановлено несколько комплектов механических металлических жалюзи, которые являются оригинальными для квартиры.



Кухня претерпела незначительные изменения / Фото Dezeen

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Еще одной изюминкой интерьера является серый камень и белая плитка, покрывающие стены ванной комнаты. Таким образом интерьер ссылается на типовую архитектуру Бразилии 60-х и 70-х годов.