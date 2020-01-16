В какой цвет покрасить межкомнатные двери: нюансы и предложения

Во время ремонта про межкомнатные двери мы думаем в последнюю очередь. Однако именно они могут стать интересным акцентом в вашем интерьере. С их помощью вы можете не только разделить комнату на два разных пространства, но и сделать их стильным элементом декора. Какой цвет выбрать для межкомнатных дверей и какие существуют нюансы – читайте в нашем материале.

На выбор цвета влияет много мелочей. В частности цвет стен, мебели и даже оконных рам.

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В какой цвет покрасить межкомнатные двери

Пастельные



Легко лакированный естественный цвет всегда будет в моде / фото: Architecture blog

Универсальным советом для всех стилей интерьера является пастельно-нейтральные цвета для межкомнатных дверей. Все оттенки этой цветовой гаммы сохранят единство стиля.

Светло-холодные

Если интерьер в вашем доме выполнен в стиле модерн или минимализм, то беспроигрышным вариантом будут светло-холодные цвета. Такие оттенки дверного полотна придадут дому уют.

Ярко-белый



Белый подходит для многих стилей интерьера / фото: Interior design

Белый цвет для дверей – классический. Он не только визуально "разгружает" интерьер, но и придает пространству ощущение эфирности.

Как подобрать цвет для межкомнатных дверей согласно элементам интерьера

Пол

Вы будете удивлены, но самым важным элементом, который нужно учесть при подборе цвета дверей является пол. Легко, если во всем доме напольное покрытие одного цвета, но что делать, если оно кардинально отличается? В таком случае для дверей подберите похожий оттенок к полу в комнате, в которую двери будут открываться.

Мебель

Если подбираете цвет для дверей соответственно к мебели в комнате, то отдайте предпочтение оттенкам на четыре или даже пять тонов ярче.

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Стены



Такой прием часто применяют американцы / фото: Моя хатка

Рекомендуем выбрать цвет для дверей в согласии не со стенами, а с напольным плинтусом. Таким образом устанавливаются двери любого оттенка, но обязательно нейтрального.

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