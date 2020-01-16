Реставрация ванны своими руками – пошаговая инструкция для работы

Ремонт в ванной обычно занимает довольно много денег. Именно поэтому многие владельцы квартир и домов отказываются от покупки новой ванной. Но в то же время легким, эффективным и дешевым способом является реставрация старой. Как отреставрировать ванну в домашних условиях своими руками – читайте в нашем материале.

Самым популярным видом реставрации является нанесение полусухой или жидкой эмали.

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Пошаговая инструкция для реставрации ванны своими руками

Подготовка

Сначала внутреннюю поверхность ванны надо тщательно помыть с использованием бытовой химии. На этом этапе вы должны лишить поверхность от жировых наслоений.



Очистка дрелью требует определенной сноровки / фото: Vannaja

Далее ванну нужно очистить от старой эмали с помощью болгарки или дрели. Однако будьте осторожны – одно неосторожное движение и останется ямка, которую эмаль скрыть не сможет.

После окончания шлифовки ванну тщательно промываем водой с применением химикатов. Тогда оставьте ванну высохнуть (по крайней мере на 24 часа).



Поверхность должна быть идеально гладкой / фото: Desschrijf

Далее сухую ванну нужно тщательно очистить от пыли и демонтировать металлические детали.

Нанесение эмали

Перед началом работ

Все зависит от состава конкретной эмали, однако существуют несколько универсальных советов. Для начала разделите всю краску на две равные части. Первая – используется как стартовое покрытие, а вторая будет финишным слоем.

Первый слой

Наносится широкой кистью очень тонким слоем. Задача состоит в том, чтобы заполнить новой эмалью все поры старого покрытия. Начинать наносить эмаль нужно с краев ванны и постепенно опускаться вниз.

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Второй слой



Результат вас приятно удивит / фото: Blavanna

Ждать пока высохнет первый слой не стоит. После первого нанесения сразу приступайте к следующему. Эмаль наносится той самой кистью, но в этот раз работу следует начать от середины ванны к верху.

После работы оставляйте ванну в покое на 15 минут. После чего надо вернуться чтобы убрать сгустки краски (они образуются всегда). Пользоваться ванной разрешено после полного высыхания эмали.

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