Реставрация старого стула своими руками: виды и этапы работ

Если у вас дома есть старый потертый стул, не спешите его выбрасывать. Дать новую жизнь старому элементу дизайна вам поможет реставрация собственными руками. Как сделать это правильно и какие существуют виды работ – в нашем материале.

Степень повреждения мебели бывает разной, поэтому виды работ тоже отличаются.

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Виды реставрации

восстановление шиповых соединений;

обновление лакового покрытия;

перетяжка стула.

Самым распространенным видом повреждения является отшелушивание старого лака. Такой процесс реставрации, конечно, потребует определенного времени.

Этапы восстановления лакового покрытия стула

Разбор элементов



Даже старые стулья могут стать стильным элементом декора / фото: Rolexforum

Перед началом работы следует разобрать стул на отдельные элементы. Однако, если соединения слишком крепкие, то не стоит их нарушать.

Ликвидация старого покрытия

Как показывает практика, лучшим способом избавиться от старого лака является ацетон. Даже если стул старше вас, химикат отлично справится с задачей. В местах, где старое покрытие будет держаться крепче, стоит применить губку для мытья посуды.

Грунтовка



Хорошим вариантом будет нанесение узоров / фото: Nasha otdelka

После того, как стул подсохнет, а запах ацетона выветрится – купите грунтовку. Учитывая возраст дерева, грунтовка является обязательным этапом. Для этого вам понадобится не более 200 миллилитров смеси и маленькая кисть.

Сбор элементов

Если грунтовка уже высохла, стул надо тщательно отшлифовать. После окончания работы все элементы должны быть гладкими. Если вы убедились, что все готово, наступает время собрать детали вместе.

Покраска



Попробуйте комбинацию нескольких цветов / фото: HANDMADE BASE

Конечно, можно оставить цвет оригинального дерева, однако если вам хочется чего-то другого, то самое время делать это сейчас. Внимательно присмотритесь к комнате в которой будет стоять стул и выберите похожие цвета. Можно наоборот использовать стул как яркий акцент гостиной или кухни и покрасить его в яркий красный или салатовый оттенок.

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Нанесение защиты

Все, если вам уже нравится ваш старый и когда-то ненуженый стул – нанесите на него новый слой лака. Таким образом вы продлите ему жизнь еще на многие годы.

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