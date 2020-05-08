Ресторан в Амстердаме предложил безопасную террасу для работы в условиях коронавируса – фото

В условиях социального дистанцирования ресторан Mediamatic ETEN, что в Амстердаме, нашел решение, которое позволит принимать посетителей во время пандемии. Каждый стол на террасе оборудован стеклянным боксом.

Посетители смогут чувствовать себя безопасно во время распространения коронавируса, сообщает CNN.

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Все официанты заведения будут работать в защитных перчатках и щитках для лица, а блюда будут разносить на длинных подносах, чтобы обезопасить посетителей.



Официанты соблюдают все санитарные нормы / фото: CNN

Такие стеклянные коробки в результате могут стать популярными в мире. Ведь даже после отмены карантина социальное дистанцирование будет привычным для мира еще в течение долгого времени.



Стеклянные домики помогут защитить посетителей / фото: CNN

В Нидерландах кафе и рестораны пока закрыты до 19 мая и работают только на вынос. В Украине уже с 11 мая разрешат работу летних площадок и террас.

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В Украине рестораны пока не смогут принимать посетителей внутри / фото: CNN

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