Ресторан в Амстердаме предложил безопасную террасу для работы в условиях коронавируса – фото
В условиях социального дистанцирования ресторан Mediamatic ETEN, что в Амстердаме, нашел решение, которое позволит принимать посетителей во время пандемии. Каждый стол на террасе оборудован стеклянным боксом.
Посетители смогут чувствовать себя безопасно во время распространения коронавируса, сообщает CNN.
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Все официанты заведения будут работать в защитных перчатках и щитках для лица, а блюда будут разносить на длинных подносах, чтобы обезопасить посетителей.
Официанты соблюдают все санитарные нормы / фото: CNN
Такие стеклянные коробки в результате могут стать популярными в мире. Ведь даже после отмены карантина социальное дистанцирование будет привычным для мира еще в течение долгого времени.
Стеклянные домики помогут защитить посетителей / фото: CNN
В Нидерландах кафе и рестораны пока закрыты до 19 мая и работают только на вынос. В Украине уже с 11 мая разрешат работу летних площадок и террас.
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В Украине рестораны пока не смогут принимать посетителей внутри / фото: CNN
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