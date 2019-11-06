Роллеты на двери: какой выбрать материал и что следует знать

Безопасность и спокойствие в собственном доме являются приоритетом для каждого хозяина. Отличным способом обезопасить себя от ветра и незваных гостей может стать установление дверной роллеты.

Внешние ролеты изготавливают из различных материалов.

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Защитные свойства напрямую зависят от выбора материала. Однако выбор роллеты часто зависит от эстетических предпочтений покупателей.

Преимущества дверных роллет

простота эксплуатации;

защищают от взлома;

добавляют эстетики фасаду;

дополнительная звукоизоляция;

легкость в уходе;

защита от осадков;

повышение срока службы двери.



Роллеты уменьшают шансы грабителей / фото: Provikna

Конструкция современных дверных роллет такая, как и в обычной оконной жалюзи. Стальные или алюминиевые элементы соединены в общий профиль. Полотно наматывается на вал при открытии решетки, или разматывается при ее закрытии.

Виды роллет

пластиковые;

стальные;

алюминиевые;

бронированные;

деревянные;

перфорированные.



Алюминий дает роллетам легкий вес / фото: Триумф ВТ

Самыми популярными на рынке являются алюминиевые роллеты. Привлекает покупателей низкая цена и легкость конструкции.



Деревянные роллеты добавляют эстетики фасаду / фото Ворота Запад

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Перфорированные роллеты больше подойдут для магазинов / фото: Ua.rolety

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