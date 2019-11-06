Роллеты на двери: какой выбрать материал и что следует знать

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Как установить роллеты на двери – виды, особенности роллет
Роллеты имеют множество преимуществ / Ворота Запад

Безопасность и спокойствие в собственном доме являются приоритетом для каждого хозяина. Отличным способом обезопасить себя от ветра и незваных гостей может стать установление дверной роллеты.

Внешние ролеты изготавливают из различных материалов.

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Защитные свойства напрямую зависят от выбора материала. Однако выбор роллеты часто зависит от эстетических предпочтений покупателей.

Преимущества дверных роллет

  • простота эксплуатации;
  • защищают от взлома;
  • добавляют эстетики фасаду;
  • дополнительная звукоизоляция;
  • легкость в уходе;
  • защита от осадков;
  • повышение срока службы двери.


Роллеты уменьшают шансы грабителей / фото: Provikna

Конструкция современных дверных роллет такая, как и в обычной оконной жалюзи. Стальные или алюминиевые элементы соединены в общий профиль. Полотно наматывается на вал при открытии решетки, или разматывается при ее закрытии.

Виды роллет

  • пластиковые;
  • стальные;
  • алюминиевые;
  • бронированные;
  • деревянные;
  • перфорированные.


Алюминий дает роллетам легкий вес / фото: Триумф ВТ

Самыми популярными на рынке являются алюминиевые роллеты. Привлекает покупателей низкая цена и легкость конструкции.


Деревянные роллеты добавляют эстетики фасаду / фото Ворота Запад

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Перфорированные роллеты больше подойдут для магазинов / фото: Ua.rolety

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Теги: Дизайн Идеи для экстерьера Ремонт
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