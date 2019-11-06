Роллеты на двери: какой выбрать материал и что следует знать
Безопасность и спокойствие в собственном доме являются приоритетом для каждого хозяина. Отличным способом обезопасить себя от ветра и незваных гостей может стать установление дверной роллеты.
Внешние ролеты изготавливают из различных материалов.
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Защитные свойства напрямую зависят от выбора материала. Однако выбор роллеты часто зависит от эстетических предпочтений покупателей.
Преимущества дверных роллет
- простота эксплуатации;
- защищают от взлома;
- добавляют эстетики фасаду;
- дополнительная звукоизоляция;
- легкость в уходе;
- защита от осадков;
- повышение срока службы двери.
Роллеты уменьшают шансы грабителей / фото: Provikna
Конструкция современных дверных роллет такая, как и в обычной оконной жалюзи. Стальные или алюминиевые элементы соединены в общий профиль. Полотно наматывается на вал при открытии решетки, или разматывается при ее закрытии.
Виды роллет
- пластиковые;
- стальные;
- алюминиевые;
- бронированные;
- деревянные;
- перфорированные.
Алюминий дает роллетам легкий вес / фото: Триумф ВТ
Самыми популярными на рынке являются алюминиевые роллеты. Привлекает покупателей низкая цена и легкость конструкции.
Деревянные роллеты добавляют эстетики фасаду / фото Ворота Запад
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Перфорированные роллеты больше подойдут для магазинов / фото: Ua.rolety
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