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Розово-голубой интерьер: фото неординарной пекарни в Одессе

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Внутри пекарни можно пообедать
Внутри пекарни можно пообедать / Dezeen

Недавно в историческом центре Одессы украинские дизайнеры Лера Брумина и Артем Тригубчак закончили интерьер пекарни "Breadway". Вышел цветной и необычный дизайн.

Пекарня расположена в историческом здании и имеет бетонные полы, высокие потолки и большие окна, а теперь еще и сочетание мягких розовых и голубых тонов, пишет Dezeen.

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Помещение на 85 квадратов ранее было стоматологическим кабинетом. Сегодня здесь пекут хлеб.


Серый цвет на стенах должен напоминать покупателям цвет хлеба / фото: Dezeen

Пространство разделено на три части в соответствии с их функциями. Зона насыщенного синего цвета – отвечает за торговую площадь. Зона ожидания, расположенная в центре пространства – розовая. А светло-серая зона – обеденная,
– рассказал один из разработчиков дизайна Артем Тригубчак.


Торговая зона окрашена в синий цвет / фото: Dezeen

Большие люстры с коралловым цветом, подвешенные с обеих сторон, были разработаны по заказу, чтобы подчеркнуть высоту потолков.


Помещение здесь имеет высокие потолки / фото: Dezeen

По словам Леры Бруминой, светло-серый цвет должен символизировать оттенок выпечки.


В ванной тоже объединены несколько ярких цветов / фото: Dezeen

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Ванные комнаты украшены шкафами с кобальтом и розовыми мойками, чтобы соответствовать остальному интерьеру. Комнаты дополнительно облицованы оранжевой плиткой на стенах и столах.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Идеи для дома Идеи для интерьера Дизайн
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