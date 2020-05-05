Розово-голубой интерьер: фото неординарной пекарни в Одессе

Недавно в историческом центре Одессы украинские дизайнеры Лера Брумина и Артем Тригубчак закончили интерьер пекарни "Breadway". Вышел цветной и необычный дизайн.

Пекарня расположена в историческом здании и имеет бетонные полы, высокие потолки и большие окна, а теперь еще и сочетание мягких розовых и голубых тонов, пишет Dezeen.

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Помещение на 85 квадратов ранее было стоматологическим кабинетом. Сегодня здесь пекут хлеб.



Серый цвет на стенах должен напоминать покупателям цвет хлеба / фото: Dezeen

Пространство разделено на три части в соответствии с их функциями. Зона насыщенного синего цвета – отвечает за торговую площадь. Зона ожидания, расположенная в центре пространства – розовая. А светло-серая зона – обеденная,

– рассказал один из разработчиков дизайна Артем Тригубчак.



Торговая зона окрашена в синий цвет / фото: Dezeen

Большие люстры с коралловым цветом, подвешенные с обеих сторон, были разработаны по заказу, чтобы подчеркнуть высоту потолков.



Помещение здесь имеет высокие потолки / фото: Dezeen

По словам Леры Бруминой, светло-серый цвет должен символизировать оттенок выпечки.



В ванной тоже объединены несколько ярких цветов / фото: Dezeen

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Ванные комнаты украшены шкафами с кобальтом и розовыми мойками, чтобы соответствовать остальному интерьеру. Комнаты дополнительно облицованы оранжевой плиткой на стенах и столах.