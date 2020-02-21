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С металлическим фасадом: в Дании откроют школу возле заповедника – фото здания

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Архитектурные проекты Дании постоянно побеждают в конкурсах / Avel Chuklanov

В пригороде Копенгагена архитекторы построили школу круглой формы и с металлическим фасадом. Внутри помещение сделано из дерева.

Об очередном проекте архитектурной компании Lundgaard & Tranberg Arkitekter пишет ADmagazine.

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Интересно, что здание находится на территории заповедника. В частности из окон можно увидеть поле и пруд.


Школа внешне похожа на стадион / фото: ADmagazine

Классы и общественные зоны расположены по периметру, а посередине здания есть атриум со спортзалом. Также здание имеет много окон, чтобы обеспечить школьников естественным светом.


Одна из классных комнат / фото: ADmagazine

Обучение детей здесь происходит на всех этажах. Младшая школа находится на самых низких уровнях, а по мере взросления дети поднимаются выше. Ученики старших классов даже имеют доступ к центральной террасе на крыше.


Большое свободное пространство посередине способствует естественной вентиляции помещения / фото: ADmagazine

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Кроме обучения детей, вечером и ночью здесь проводятся различные мероприятия и занятия спортом.


Атриум посередине здания – сегодня модный тренд / фото: ADmagazine

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Идеи для интерьера Дизайн Архитектура Школа Школьники Образование Образование за рубежом Идеи для экстерьера Дания
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