С мыслью о планете: в Амстердаме построят огромный офисный парк для Убера – фото
Архитектурная компания MVRDV показала проект нового офисного комплекса в Амстердаме. В новом парке будут базироваться офисы "Убера".
Новое пространство станет частью старого здания Aldo van Eyck. Нынешний офис планируют гармонично дополнить до конца 2022 года, пишет Archdaily.
Похоже: Известно архитектурное бюро разработает дизайн штаб-квартиры производителя смартфонов в Китае – фото
По мнению одного из основателей компании Винни Мааса, новое здание только будет перекликаться со старым.
Новые здания простираются от старой/ фото: Archdaily
Новое здание охраняет и укрывает нынешний комплекс "Триполис" благодаря защитному слою, который мы создаем. Мы буквально перекликаемся с "Триполисом", будто он накладывает на себя своего соседа. Пространство между ними будет предоставляться большими объемами и станет доступным для прохожих,
– рассказал Маас.
Вокруг комплекса обустроят зеленые зоны/ фото: Archdaily
Внутренний общественный маршрут разделит новые и старые постройки, а между промежутками появятся циркуляционные сердцевины с мостами и лестницами, покрытыми стеклом. Восьмиэтажное окно с высокой прозрачностью демонстрирует соотношение между нынешней частью и новым дополнением. Крыша новых зданий будет усеяна зеленью.
Общая визуализация проекта/ фото: Archdaily
В старой части комплекса также сделают масштабный ремонт, однако обещают сохранить некоторые элементы. Например, пол из природного камня.
Смотрите также: В Лос-Анджелесе построят необычный жилой дом - фото причудливого здания
На границе зданий будут общественные пространства / фото: Archdaily
Планируется, что "Убер" займет нижние этажи старого дома и самое большое здание нового комплекса. Второе по высоте здание позже будет превращено в дом, где можно будет арендовать квартиру.
А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке