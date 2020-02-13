С мыслью о планете: в Амстердаме построят огромный офисный парк для Убера – фото

Архитектурная компания MVRDV показала проект нового офисного комплекса в Амстердаме. В новом парке будут базироваться офисы "Убера".

Новое пространство станет частью старого здания Aldo van Eyck. Нынешний офис планируют гармонично дополнить до конца 2022 года, пишет Archdaily.

Похоже: Известно архитектурное бюро разработает дизайн штаб-квартиры производителя смартфонов в Китае – фото

По мнению одного из основателей компании Винни Мааса, новое здание только будет перекликаться со старым.



Новые здания простираются от старой/ фото: Archdaily

Новое здание охраняет и укрывает нынешний комплекс "Триполис" благодаря защитному слою, который мы создаем. Мы буквально перекликаемся с "Триполисом", будто он накладывает на себя своего соседа. Пространство между ними будет предоставляться большими объемами и станет доступным для прохожих,

– рассказал Маас.



Вокруг комплекса обустроят зеленые зоны/ фото: Archdaily

Внутренний общественный маршрут разделит новые и старые постройки, а между промежутками появятся циркуляционные сердцевины с мостами и лестницами, покрытыми стеклом. Восьмиэтажное окно с высокой прозрачностью демонстрирует соотношение между нынешней частью и новым дополнением. Крыша новых зданий будет усеяна зеленью.



Общая визуализация проекта/ фото: Archdaily

В старой части комплекса также сделают масштабный ремонт, однако обещают сохранить некоторые элементы. Например, пол из природного камня.

Смотрите также: В Лос-Анджелесе построят необычный жилой дом - фото причудливого здания



На границе зданий будут общественные пространства / фото: Archdaily

Планируется, что "Убер" займет нижние этажи старого дома и самое большое здание нового комплекса. Второе по высоте здание позже будет превращено в дом, где можно будет арендовать квартиру.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке