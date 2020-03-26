Самоизоляция по-итальянски: дизайн коттеджа на склоне озера Комо

Итальянский архитектор Лоренцо Гуццини построил виллу с видом на озеро Комо в Италии, фасадом из серого камня и бесконечным бассейном.

Дом под названием Villa Molli встроен в пологий склон в городке Сала Комакина. О его дизайне пишет архитектурное издание Deezen.

Похоже Здесь вы найдете гармонию с самим собой: как выглядит отель с единственным номером в Корее

Четыре спальни на двух этажах, занимающие центральное жилое пространство, дополненное террасой. Тонкие каменные плиты использованы для создания лестничных линий крыши.



Внешне дом выглядит довольно сдержанно / фото: Dezeen

В разрезе центральная зона дома спускается на четыре уровня, начиная с солярия и кухни в его верхней части. Столовая расположена в центре, рядом с нижней жилой зоной, освещенной окном.



Низкие потолки придают пространству уюта / фото: Deezen

Villa Morri заканчивается внешней террасой и бесконечным бассейном.

Бассейн на вилле – не просто клише, он имеет архитектурно-символическую функцию, визуально объединяясь с озером

– сказал Гуццини.

Меньшие оконные рамы выходят на озеро и через верхнюю террасу к другой башне, создавая частные пространства, охватывающие жилые зоны.



Благодаря расположению из окна открывается прекрасный вид / фото: Deezen

Внутри обнаженный бетон, темное дерево и белоснежные стены создают контрасты между светлым и темным, а затемненные коридоры создают особую атмосферу уединения.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке