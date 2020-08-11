Среди огромного модельного ряда электрокаминов Dimplex по праву можно выделить серию Revillusion.

Особенностью этой серии является уникальная визуализация пламени. Отличие от 2D электрокаминов с технологией пламени OptiFlame в том, что все модели Revillusion имеют по два комплекта декоративных дров, которые разделяет полупрозрачный экран "Semi-Transparent MiragePanel™ ". Благодаря этому экрану пламя находиться не на задней стенке очага (как в OptiFlame), а словно среди дров. Отражение пламени на "исчезающей" зеркальной поверхности визуально увеличивает глубину топки, делает пламя объемным и более реалистичным. Качественный муляж дров создает картинку реального камина даже при выключенной визуализации пламени.

Серия Revillusion состоит из трех моделей. Встроенный напольный камин

Revillusion 30 (RBF30) и отдельно стоящие Revillusion 20 (RLG20) и Revillusion 25 (RLG25)

На фото электрокамин Dimplex Revillusion 30 (RBF30) (ШхВхГ), мм 792 x 676 x 302

Электрокамин Revillusion 30 – это сочетание классических форм и высокой технологичности. Топка отрыта, без передней зеркальной панели, что придает вид реального дровянного камина. Кроме очень реалистичной картинки горения дров, электрокамин имеет встроенный обогреватель с возможностью регулировки температуры в помещении. Топка электрокамина имеет внутреннюю подсветку, цвет которой можно выбрать самостоятельно.

Под корзиной дров находится муляж угля, с встроенными светодиодами, что создает эффект тления. Дрова также идут с функцией тления. В режиме визуализации пламени камин потребляет всего 20 Вт, что важно с постоянным ростом цен на энергоресурсы. Кроме того, только электрокамины Revillusion имеют датчик света, с помощью которого происходит автоматическая регулировка яркости пламени в зависимости от уровня освещения в комнате. Управление возможно как с пульта, так и с сенсорной панели, которая гаснет при отсутствии активности.

Revillusion, как и все электрокамины, является полностью пожаробезопасным, поскольку не нагревается при работе, поэтому ограничений по материалу ниши или портала нет. Данная модель идеально подойдет для классического интерьера премиум класса, будь то квартира или коммерческое помещение.

На фото электрокамин Dimplex Revillusion 30 (RBF30)

В отличие от Revillusion 30, электрокамины Revillusion 20 (RLG20) и Revillusion 25 (RLG25) идут без корпуса.

На фото электрокамин Dimplex Revillusion 25 (RLG25)

То есть такие камины являются полностью мобильными и не требуют монтажа. Данная модель идеально подойдет в случае, когда уже есть дровяной камин, но трудности, связанные с его использованием и обслуживанием, отбивают желание разжигать его часто. В таких случаях эту модель можно установиться в саму топку камина, наслаждаться видом пламени каждый день, независимо от поры года, и легко забрать его, когда нужно разжечь огонь.

На фото электрокамин Dimplex Revillusion 25 (RLG25)

Также часто эту модель выбирают, когда уже сама ниша или декоративный портал сделаны, и подобрать под эти размеры электрокамин, встраиваемый, невозможно.

Модели Revillusion 20 (RLG20) и Revillusion 25 (RLG25) отличаются между собой размерами и наличием в Revillusion 25 муляжа угля с эффектом тления, который размещен под корзиной с дровами.

В данных моделях встроен регулируемый обогреватель на 1,4 квт. Если использовать только визуализацию пламени, то потребление электрокамина составит всего 9 Вт.

На фото электрокамин Dimplex Revillusion 25 (RLG25)

Электрокамин подойдет для различных стилей интерьера, а благодаря мобильности его всегда можно взять с собой на дачу или загородный дом, и романтический вечер вам гарантирован.

Посмотреть весь модельный ряд электрокаминов Dimplex можно на фирменном сайте dimplex-kaminy.com.ua или посетив шоурумы по адресу.Киев, вул. Обсерваторная, 13/15, вул. Анны Ахматовой, 35. Подробная консультация специалиста по тел. (097) 500 17 37 и (050) 500 17 37.