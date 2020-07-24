Семейная пара из Португалии решила приобрести заброшенный и почти полностью разрушенный трехэтажный дом в центре Порту. Несмотря на все трудности реставрация удалась на славу, а для детей даже обустроили пожарный шест. Больше о ремонте дома в Португалии – читайте в материале.

Дом расположен на улице Бартоломеу Диаша, сообщает Dezeen.

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У молодой пары из Нидерландов трое детей, поэтому покупка дома на 170 квадратных метров, который был почти полностью разрушен, казалась выгодной сделкой.



Улица является одной из самых людных в городе / Фото Dezeen

Старый дом, который возвели еще в 70-х годах прошлого века имел довольно высокие потолки, однако удобную планировку. Сегодня помещение окрашено преимущественно в белый цвет.

Внутри дом имел необычную планировку, ведь спальные комнаты расположены на нижних этажах, зато общие жилые помещения теперь наверху.



Пожарный шест стал особенностью домика / Фото Dezeen

Интересно, что в детскую спальню можно добраться по пожарному шесту, который установили между этажами. Во всех комнатах деревянные полы и белые стены. Также перфорированный белый металл частично образует лестницу.



Так выглядит задний вход в дом / Фото Dezeen

Наверху семья обустроила террасу с панорамой на город. Крыша подкреплена стеклянной стеной, также здесь есть большое сиденье на подоконнике, где жители могут посидеть и почитать книгу.

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