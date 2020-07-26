Швейцарская студия архитектора Мануэля Герца спроектировала кирпичный фасад для больницы в восточном Сенегале, однако местный подрядчик превратил помещение в школу. Интересно, что строительство довольно экспериментальное, ведь архитекторы хотят изучить как кирпичные здания будут функционировать в местном климате.

Школа расположена в деревне к югу от города Тамбакунда на востоке Сенегала, сообщает Dezeen.

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Однако с самого начала помещение должно было выполнять роль небольшой больницы, однако после оценки инфраструктуры, на месте решили оборудовать школу.

Одна больница уже есть недалеко от этого села / Фото Dezeen

Студия архитектуры спроектировала перфорированные кирпичные фасады для больницы, так как хотела создать здание, которое могло бы смягчить климат внутри без необходимости кондиционирования воздуха.

Помещение построили на окраине села / Фото Dezeen

Маленькая школа, построенная из двух стен, каждая из которых сделана из четырех кирпичных панелей, соединенных боковой сводчатой крышей.

Вентиляция здесь отличная / Фото Dezeen

По сравнению с другими сельскими школами, эта имеет гораздо лучшую вентиляцию, гораздо лучшее освещение и низкую температуру в помещении. Вентиляция чрезвычайно важна для восточного Сенегала, поскольку температура легко достигает более 40 градусов в засушливый сезон,

– рассказали архитекторы.

Пол здесь сделан из использованной плитки / Фото Dezeen

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Интерьер здесь довольно светлый со сводчатой крышей и сплошной белой стеной.

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