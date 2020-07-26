В Сенегале построили больницу, однако местные обустроили там школу – фото
Швейцарская студия архитектора Мануэля Герца спроектировала кирпичный фасад для больницы в восточном Сенегале, однако местный подрядчик превратил помещение в школу. Интересно, что строительство довольно экспериментальное, ведь архитекторы хотят изучить как кирпичные здания будут функционировать в местном климате.
Школа расположена в деревне к югу от города Тамбакунда на востоке Сенегала, сообщает Dezeen.
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Однако с самого начала помещение должно было выполнять роль небольшой больницы, однако после оценки инфраструктуры, на месте решили оборудовать школу.
Одна больница уже есть недалеко от этого села / Фото Dezeen
Студия архитектуры спроектировала перфорированные кирпичные фасады для больницы, так как хотела создать здание, которое могло бы смягчить климат внутри без необходимости кондиционирования воздуха.
Помещение построили на окраине села / Фото Dezeen
Маленькая школа, построенная из двух стен, каждая из которых сделана из четырех кирпичных панелей, соединенных боковой сводчатой крышей.
Вентиляция здесь отличная / Фото Dezeen
По сравнению с другими сельскими школами, эта имеет гораздо лучшую вентиляцию, гораздо лучшее освещение и низкую температуру в помещении. Вентиляция чрезвычайно важна для восточного Сенегала, поскольку температура легко достигает более 40 градусов в засушливый сезон,
– рассказали архитекторы.
Пол здесь сделан из использованной плитки / Фото Dezeen
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Интерьер здесь довольно светлый со сводчатой крышей и сплошной белой стеной.