В старом жилом доме в центре Сан-Паулу дизайнеры спроектировали и воплотили в жизнь обновленный дизайн. Изменения коснулись также плана жилья, которое расширили. В частности одна из стен в доме заменена шкафами, которые крепятся к шарнирам, а следовательно являются передвижными.

Квартира расположена в модернистском жилом доме, который построен в 1964 году, сообщает Archdaily.

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Все квартиры в доме имеют тяжелые ставни на окнах, однако отремонтированное помещение наоборот получило широкие открытые окна.



Дом построен уже довольно давно / Фото Archdaily

Общая площадь квартиры в 320 квадратных метров содержит частные и социальные зоны, которые расположены вдоль фасада, а так называемые "влажные комнаты", такие как ванные комнаты, коммунальные услуги и кухня, располагаются сзади.



Квартира получилась минималистичной / Фото Archdaily

Большинство комнат здесь подвергались перепланировке, так как квартира получала мало солнечного света. Сегодня же здесь улучшилась вентиляция и стало больше естественного света.

Результат позволил усилить взаимодействие между кухней и социальной зоной, поскольку эти пространства теперь отделяются только выдвижными шкафами из дерева. Именно 26-метровая система шкафов и полок является ключевой в дизайне.



Большой коридор простирается вдоль фасадных окон / Фото Archdaily

Стенка соединяет всю квартиру вдоль и пространственно определяет "линию экватора" между разными комнатами, которую можно передвигать. Такой прием оказался достаточно удобным, потому что полки играют разную роль в разных комнатах. Так, в коридоре, столовой и гостиной шкафы хранят посуду, демонстрируют искусство и поддерживают растения, а в гостиной служат полками для книг и электроники.



Шкафы можно свободно перемещать / Фото Archdaily

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Интерьер в доме минималистичный, однако с присутствием декора. Стены и пол здесь облицованы деревом, а потолок в большинстве комнат отделан гипсокартоном.

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