Как выбрать шторку в ванную: виды, преимущества и недостатки вариантов

В душевых и ванных комнатах часто устанавливаются специальные шторки, чтобы вода не разбрызгивалась по всей комнате. Однако сегодня рынок предлагает много видов и форм шторок, что может легко запутать. Как не ошибиться в выборе, какие существуют виды шторок. Преимущества и недостатки каждого варианта – читайте в нашем материале.

Самым распространенным вариантом выбора материала для штанги, которая поддерживает шторку является дерево, металл или пластик.

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Какие существуют виды шторок для ванны

Прямая штанга



Шторки с прямой перекладиной чаще всего встречаются в маленьких комнатах / фото: IKEA

Самым распространенным вариантом по форме являются прямые перекладины. Лучше всего подходит для санузлов, где ванна или душевой поддон располагается вдоль стены. Также такую перекладину легко укоротить с помощью инструментов.

Угловая штанга



Угловые перекладины используются крайне редко / фото: Kvart

Г-образная перекладина лучше всего подходит для ванн и душевых, расположенных в углу комнаты. Такая штора поможет предотвратить разбрызгивание воды сразу в двух направлениях.

Полукруглая



Для угловых ванн – лучший вариант / фото: Kvart

Тоже используется вместе с угловыми ваннами и душевыми. Преимущество перед изделием в виде буквы "Г" здесь заключается и в эстетических параметрах и в механических.

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Нестандартная форма



Авторские дизайны обычно нестандартной формы / фото: Pinterest

Если вы хотите оригинально оформить пространство ванной, то используйте нестандартные, комбинированные формы перекладин. Всегда можно заказать индивидуальный дизайнерский вариант. Сегодня их очень много.

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