Как выбрать шторы для зала: материалы и особенности вариантов

Зал – место, в котором собирается вся семья и куда приглашают гостей. Именно потому интерьеру этой комнаты уделяют много внимания. Чтобы чувствовать себя комфортно в зале, надо продумать каждую мелочь. Особенно если учесть, что шторы играют весомую роль в восприятии интерьера комнаты. Как правильно выбрать шторы, которые существуют особенности, и какие материалы выбрать – читайте в нашем материале

Магазины пестрят выбором, поэтому ошибиться очень легко.

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Особенности выбора штор для зала

Цвет



Пастельные оттенки всегда красиво смотрятся / фото: Housebiz

Необходимо подбирать модели, которые не будут вступать в контраст с цветовыми оттенками самой комнаты. Разрешаются только противоположные сочетания, вроде белый-черный.

Мебель

Учтите объем мебели, которая расположена непосредственно возле окон. Важно, чтобы занавеси сочетались именно с ней. В таком случае, ваш глаз будет радовать гармония двух элементов дизайна в вашем зале.

Привлечение внимания



Интересные цвета сильно привлекают внимание / фото: Novidom

Если в помещении есть какие-то недостатки, то можно обратить внимание на более насыщенные и яркие ткани. Такой трюк, поможет отвлечь ненужные взгляды от проблемных мест.

Аксессуары

Не закрывайте глаза на использование дополнительных мелочей. Украшения вроде кистей для занавесей или ламбрекены удачно дополнят интерьер.

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Материалы, из которых изготавливают шторы



Материалы тоже имеют серьезное значение / фото: Тюльпан

велюр;

бархат;

шелк;

сатин;

атлас.

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