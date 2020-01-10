Как правильно выбрать шторы для спальни: виды, цвет и цели
Шторы для спальни не только добавляют уюта и являются важной частью интерьера. Шторы в спальне должны обеспечить вам приватность и покой после тяжелого рабочего дня. Как выбрать шторы в соответствии с целями, для которых их покупаете? Какие существуют виды, и как правильно подобрать цвет – читайте в нашем материале.
Известно, что занавески в вашей спальне будут влиять на качество отдыха и настроение утром. Именно поэтому выбирать их надо рационально.
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Материалы для штор
Синий цвет является цветом 2020 года / фото: Just шторы
Сегодня шторы для спальни доступны в различных размерах, цветах, принтах и узорах. Также это касается и материалов. Свой выбор вы будете делать из следующих вариантов:
- льняные;
- многослойные;
- плиссированные;
- де жабо;
- прозрачные.
Как правильно выбрать шторы для спальни
Размеры
Прежде и важнее всего, что вы должны сделать – измерить длину и ширину окна, к которому вы подбираете занавеску. Вам следует измерить карниз для штор, или подобрать новый в соответствии с выбранными шторами.
Дизайн
Шторы должны гармонировать с дизайном комнаты / фото: Ваш интерьер
Важный пункт, который следует учитывать при выборе штор – дизайн комнаты. Если в интерьере доминируют светлые цвета, то занавески следует подобрать несколько темнее.
Фактор света
Выбирая шторы, нужно не забывать о свете. От количества естественного света, которое вы хотите иметь с окна, зависит стиль и ткань для занавесок.
Цель выбора штор
В спальне гармонично будут смотреться легкие тюли вместе со шторами / фото: Berkem
Особенностью штор для спальни является их способность затемнять комнату при необходимости. Для этого существуют три основных вида занавесок
- портьеры;
- жалюзи;
- рулонные шторы.
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Все три модели стоит выбирать из материалов с плотной ткани (бархат, плотный хлопок или лен для портьер, блэкаут для рулонных штор и жалюзи), такие шторы дадут вам больше приватности и защитят от посторонних шумов.
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