Как правильно выбрать шторы для спальни: виды, цвет и цели

Шторы для спальни не только добавляют уюта и являются важной частью интерьера. Шторы в спальне должны обеспечить вам приватность и покой после тяжелого рабочего дня. Как выбрать шторы в соответствии с целями, для которых их покупаете? Какие существуют виды, и как правильно подобрать цвет – читайте в нашем материале.

Известно, что занавески в вашей спальне будут влиять на качество отдыха и настроение утром. Именно поэтому выбирать их надо рационально.

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Материалы для штор



Синий цвет является цветом 2020 года / фото: Just шторы

Сегодня шторы для спальни доступны в различных размерах, цветах, принтах и узорах. Также это касается и материалов. Свой выбор вы будете делать из следующих вариантов:

льняные;

многослойные;

плиссированные;

де жабо;

прозрачные.

Как правильно выбрать шторы для спальни

Размеры

Прежде и важнее всего, что вы должны сделать – измерить длину и ширину окна, к которому вы подбираете занавеску. Вам следует измерить карниз для штор, или подобрать новый в соответствии с выбранными шторами.

Дизайн



Шторы должны гармонировать с дизайном комнаты / фото: Ваш интерьер

Важный пункт, который следует учитывать при выборе штор – дизайн комнаты. Если в интерьере доминируют светлые цвета, то занавески следует подобрать несколько темнее.

Фактор света

Выбирая шторы, нужно не забывать о свете. От количества естественного света, которое вы хотите иметь с окна, зависит стиль и ткань для занавесок.

Цель выбора штор



В спальне гармонично будут смотреться легкие тюли вместе со шторами / фото: Berkem

Особенностью штор для спальни является их способность затемнять комнату при необходимости. Для этого существуют три основных вида занавесок

портьеры;

жалюзи;

рулонные шторы.

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Все три модели стоит выбирать из материалов с плотной ткани (бархат, плотный хлопок или лен для портьер, блэкаут для рулонных штор и жалюзи), такие шторы дадут вам больше приватности и защитят от посторонних шумов.

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