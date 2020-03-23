Шведская стенка дома: как установить и какие существуют виды – фото

Во время карантина выходить из дома стоит только в случае крайней необходимости. Запрет также касается и использования детских спортивных площадок. Лучшим способом организовать спортивные занятия детей дома – установить шведскую стенку. Как это сделать правильно и какие существуют виды – читайте в нашем материале.

В Киеве есть даже официальный запрет пользоваться спортивными площадками.

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Какие существуют виды шведских стенок

В виде буквы П;

В виде буквы I;

В виде буквы Т;

В виде буквы Г;

Самым простым вариантом является I-образная стенка – она будет занимать меньше места, самой габаритной будет П-образная.

Как установить шведскую стенку дома: базовые правила

Где установить



В детской комнате стоит выделить место для занятий спортом / фото: Homester

Шведскую стенку чаще всего устанавливают в детской комнате. Также часто в таких целях используется коридор или нежилые помещения. Не забывайте, что шведскую стенку необходимо монтировать строго на опорной стене комнаты.

Способы крепления



Лучшим вариантом будет крепление стенки к потолку, полу и стене / фото: Wallbarz

Есть 3 способа крепления шведской стенки: непосредственно к вертикальной поверхности, между полом и потолком, а также одновременное использование обоих методов.

Результат



Проверьте все крепления еще раз / фото: Interiorsroom

Минимальное расстояние между потолком и верхней ступенью должно составлять не менее двадцати сантиметров. В стандартной комплектации у данного спортивного снаряда ровно десять горизонтальных перекладин.

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Важный нюанс



Натяжные потолки являются важным нюансом в креплениях / фото: Хороший дом

Если в квартире натяжные потолки, то лучше будет использовать только первый способ монтажа (крепления должны быть только на стене, на которой и устанавливается шведская стенка).

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