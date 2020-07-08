Французская дизайнерская компания разработала проект дизайна роскошного отеля в Новом Орлеане, во Франции. Номера здесь оформлены в минималистическом стиле, а общие пространства вместе с рецепцией отличаются яркими цветами и тематическим дизайном. Предлагаем вашему вниманию фото дизайна отеля.

Отель располагается в историческом здании в центре города, пишет Dezeen.

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Именно этот гестхаус выиграл многочисленные дизайнерские премии на отложенных нынешних выставках.



Здание когда-то было частью мэрии города / Фото Dezeen

Здание предлагает 67 номеров по разной цене, а дизайн интерьеров предлагает окунуться в атмосферу старого города.



Здесь продумана каждая деталь / Фото Dezeen

Это город пиратов и привидений – мы пытались воплотить это в этом здании,

– рассказали дизайнеры.



Столовая оформлена в приятных синих и белых тонах / Фото Dezeen

По словам дизайнеров, интерьер здесь будет отражать историю Нового Орлеана. Однако, из-за пандемии, посетить отель в ближайшее время не будет возможности.

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Гостиничные номера здесь оформлены в стиле минимализма / Фото Dezeen

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