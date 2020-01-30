Сочетание стекла и бетона: польская художница открыла креативную студию – фото

Польская художница-инсталлятор Моника Сосковска открыла пространство и одновременно строгую студию из стекла и бетона. Мастерская расположена в Варшаве.

Об открытии креативного пространства пишет The Carvelt Journal.

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Здание разработано Базельским архитектурным клубом и выполнено в стиле минимализм.



Ранее на этой окраине города было много деревянных сараев / фото: The Carvelt Journal

Помещение имеет одну стену, обращенную к улице, а другую в сад. Здание предназначено для максимального использования естественного света.

Остальные две бетонные стены были разработаны так, чтобы они выглядели будто сделанные из настоящей древесины. Апелляция к дереву – это дань деревянным сараям, которые доминировали в этой местности в прошлом.



Неподалеку мастерской располагается дом художницы / фото: The Carvelt Journal

Здание имеет более 150 квадратных метров. В конструкции предусмотрен геотермальный нагрев и охлаждение. Еще одной изюминкой является шестиметровый дубовый стол.

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Здание задумывалось как светлая и одновременно строгая мастерская / фото: The Carvelt Journal

Архитектурный клуб, который разработал мастерскую, основан только в 2017 году. Дом Моники Сосковской стал первым завершенным проектом клуба.

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