Деревянные рамы, движущиеся зеркала и перегородки из растения – способы, которыми парикмахерская в Нью-Йорке поощряет социальное дистанцирование своих посетителей. Владельцы говорят, что интерьер выполнен согласно рекомендациям министерства здравоохранения США. Больше о "безопасной" парикмахерской читайте в материале.

Парикмахерская начала свою работу за несколько дней до объявления карантина в США, однако в разгар пандемии пришлось переделывать интерьер, сообщает Dezeen.

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Для этого внутри уменьшили количество кресел, и расположили их на расстоянии 2 метров друг от друга.

Посетителей разместят на безопасном расстоянии / Фото Dezeen

За последние несколько месяцев мы наблюдаем, как торговые точки с разной степенью успеха адаптировались к мерам социального дистанцирования, чаще всего для этого используют наклейки с надписью "сохраняйте дистанцию",

– рассказывают владельцы парикмахерской.

Вид из зала ожидания / Фото Dezeen

Однако здесь решили пойти дальше и с помощью элементов интерьера обеспечить безопасные условия работы во время пандемии. Обычные деревянные рамы разделяют пространство, которое ведет в салон, чтобы обеспечить клиентам безопасное расстояние. Все начинается с фойе, где делают температурный скрининг и предлагают посетителям сначала помыть руки.

Интерьер должен способствовать социальному дистанцированию / Фото Dezeen

Далее идет зал ожидания, где одновременно может находиться только один посетитель.

Стулья и зеркала разработаны так, чтобы их можно переместить на расстояние 2 метров. Со временем, когда ограничения будут облегчать, владельцы намерены увеличить количество мест в салоне.

После пандемии планирования планируют изменить / Фото Dezeen

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Также здесь установлены горшки с фикусами, которые отделяют общий зал от зоны для мытья головы.