Сотни кусков шифера: популярность набирает новая технология для облицовки фасада – фото
Cupaclad 201 – одна из трех систем облицовки, которую недавно представила фирма Cupa Pizarras. Здесь центральным материалом для облицовки является шифер, который обычно используют в роли кровельного материала. Такой фасад должен повысить энергосбережение помещения.
Технология уже успела пройти многочисленные испытания, сообщает Dezeen.
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Такой фасад является одновременно вентилируемым и энергосберегающим. Система состоит из горизонтальных плит из шифера, которые крепятся кронштейнами из нержавеющей стали.
Все куски на фасаде имеют разные размеры / фото Dezeen
По совам разработчиков, такая система призвана создать "простую и взвешенную эстетику" для фасадов.
У технологии есть шансы стать популярной / Фото Dezeen