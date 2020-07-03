Cupaclad 201 – одна из трех систем облицовки, которую недавно представила фирма Cupa Pizarras. Здесь центральным материалом для облицовки является шифер, который обычно используют в роли кровельного материала. Такой фасад должен повысить энергосбережение помещения.

Технология уже успела пройти многочисленные испытания, сообщает Dezeen.

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Такой фасад является одновременно вентилируемым и энергосберегающим. Система состоит из горизонтальных плит из шифера, которые крепятся кронштейнами из нержавеющей стали.

Все куски на фасаде имеют разные размеры / фото Dezeen

По совам разработчиков, такая система призвана создать "простую и взвешенную эстетику" для фасадов.

У технологии есть шансы стать популярной / Фото Dezeen

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