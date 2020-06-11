Одна из вьетнамских дизайнерских студий создала уютное, спокойное пространство для семьи с простым минимализмом, который сочетает традиционный дизайн. Проект разработан в современном стиле с сочетанием традиционных элементов старой вьетнамской архитектуры.

Отделка стен в интерьере содержит традиционные для местных дубовые вставки, сообщает Archdaily.

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Бетон терраццо, который использовался в создании пола, коридора и лестницы, добавляет приятной прохладной атмосферы. Цвет хорошо контрастирует с уютным древесным материалом, который создает гармонию всего пространства.



Именно высота пола позволила разделить помещение на отдельные зоны / Фото Archdaily

Основное жилое пространство разработано как сочетание функциональных зон, состоящих из гостиной, кухни, столовой и небольшой ванны. Основные зоны здесь разделяются не перегородками, а различным использованием высоты пола.



В интерьере также спрятаны национальные мотивы / Фото Archdaily

Наверху обустроены несколько спален, а в каждой комнате имеются вентиляционные окна.

Особенностью этого проекта также является то, что все персонажи в декоре интерьера являются владельцами этого дома. Пространство на крыше квартиры играет чисто техническую роль.

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