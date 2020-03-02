Современные 3D камины: обогрев и увлажнение воздуха

Особая атмосфера и уют в любое время года. Предметы интерьера и декора, дизайнерская мебель и современное оборудование представили украинские и иностранные производители на Международном мебельном форуме в Киеве.

В этом году посетителей поражали креативностью интерьерных решений и использованием современных технологий. Подтверждение тому – последние модели паровых электрокаминов Dimplex. Их разработали по технологии 3D в Ирландии. Они способны обогревать помещение, используя элементы эстетики и увлажнять их благодаря парогенератору. Эффект горения создается путем подсветки пара.

Уникальная технология запатентована. Камины изготавливают на заводе в Ирландии, и там есть целый исследовательский центр, где все это оборудование тестируется. Есть парогенераторы, которые непрерывно работают на стендах лет 7 и их тестируют, чтобы понять, насколько максимально они смогут проработать,

– рассказал совладелец компании "Экология микроклимата" Руслан Медвидь.

Камины с 3D технологией можно обустроить под дизайн любого помещения – от классики до хайтека. Единственное условие – доступ к сети.

Камины очень экономичны по электроэнергии, так как все они имеют LED-лампы, поэтому потребление не превышает 200 Ватт. А пожарная безопасность и безопасность для детей и животных тоже является основным критерием. Камины не нагреваются более чем 60 градусов. Даже при прикосновении к камину никто не обожжется и не пострадает,

– отметил совладелец компании "Экология микроклимата" Валерий Мухомор.

Некоторые модели паровых электрокаминов меняют цвет, подстраиваясь под интерьер или же наоборот – служат ярким акцентом. К тому же, современными электрокаминами можно управлять с помощью смартфонов.

Посмотреть и протестировать 3D камины марки Dimplex и Royal Flame можете в шоурумах по адресу ул. Обсерваторная, 13/15 и ул. Ахматовой, 35, Киев. Получить подробную консультацию можно по телефону (050) 5001737 или (097) 5001737.